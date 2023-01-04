Антимонопольний комітет порушив справу проти Philip Morris через навмисне применшення шкідливості IQOS

Антимонопольний комітет почав розслідування проти Philip Morris через поширення непідтвердженої інформації про менший ризик для здоров’я від IQOS порівняно зі звичайними тютюновими цигарками. Про це повідомляється на сайті регулятора.

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АМКУ відкрив справу ще 30 грудня, але публічно повідомив про це тільки зараз. Фігурантом розслідування АМКУ є ТОВ «Філіп Морріс Сейлз енд Дистриб’юшн», яка є офіційним представником Philip Morris International — виробника систем нагрівання тютюну IQOS — в Україні.

Підставою для порушення справи стало звернення споживача — він передав Комітету заяву, в якій повідомив, що впродовж 2018-2021 років вживав тютюнові вироби для електричного нагрівання HEETS системи IQOS та помилково вважав, що ці продукти є більш безпечними для його здоров’я, ніж звичайні сигарети. Водночас у заяві споживач повідомив, що він не знайшов належних підтверджень правдивості цієї інформації від розробника IQOS.

В АМКУ наголошують, що компанія «Філіп Морріс Сейлз енд Дистриб’юшн» не надала Комітету належних документальних підтверджень правдивості, точності та повноти тверджень, які компанія поширює в Україні:

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«повний перехід на IQOS становить менший ризик для вашого здоров’я, ніж продовження куріння»;

«IQOS виділяє на 95% менше шкідливих хімічних речовин порівняно з сигаретами» є правдивим.

Антимонопольний комітет звертає увагу на дані Міністерства охорони здоров’я України та міжнародні дослідження, які свідчать, що будь-яка система нагрівання тютюну є небезпечною та не зменшує ризики від куріння. Відтак АМКУ вбачає в діях виробника IQOS ознаки порушення, передбаченого статтею 151 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» — поширення інформації, що вводить в оману.

В липні 2022 року в Україні набула чинності заборона на куріння е-сигарет у громадських місцях.