У Північному морі з’являться плавучі сонячні електростанції, які ковзатимуть хвилями «як живий килим»

Дуже скоро у Північному морі мають створити масиви сонячних панелей незвичної конструкції, які будуть «ширяти» над поверхнею води на висоті кількох метрів і гойдатися на хвилях нібито «живий килим».

Пілотний проєкт Merganser з піковою потужністю 0,5 мегаватів хочуть реалізувати у водах Північного моря поблизу бельгійського Остенде — він стане першим у портфоліо голландсько-норвезької фірми SolarDuck.

Він покликаний прискорити комерціалізацію перспективної технології плавучих морських СЕС. Очікується, що перші такі СЕС можуть бути введені в експлуатацію вже наступного року.

У перспективі розробки SolarDuck, як очікується, ляжуть в основу масштабнішого демонстраційного проєкту морської вітрової електростанції Hollandse Kust West, тендер на яку зараз проводить німецька енергетична компанія RWE.

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Сама ідея інтеграція морських плавучих сонячних батарей у морську вітряну електростанцію виглядає досить цікавою, адже така технологія дозволить ефективно використовувати океанський простір для виробництва енергії. Ба більше, консорціум, який є спільним підприємством Eneco та Shell, вже працює над вітряною електростанцією Hollandse Kust (noord) у Північному морі, плануючи використовувати цю комбіновану технологію.

Водночас португальська енергетична компанія EDP цього місяця вже відкрила плавучий сонячний парк потужністю 5 МВт на озері Алкева. Він складається з майже 12 000 фотоелектричних панелей і наразі це «найбільша СЕС у Європі». В межах проєкту EDP об’єднала СЕС з гідроелектростанцією, яка побудована на греблі, та планує у майбутньому додати енергосховище на акумуляторах, щоб компенсувати невідповідність графіків виробітку електроенергії з відновлюваних джерел та її споживання.

Всі ці проєкти об’єднує «гібридна» модель, яка передбачає поєднання переваг різних технологій відновлювальної енергетики заради отримання максимальної вигоди. За думкою генерального директора EDP Мігеля Стілвелла де Андраде, саме такий підхід є одним з логічних шляхів подальшого розвитку відновлювальної енергетики, оскільки він дозволяє оптимізувати ресурси та дозволить компаніям виробляти дешевшу енергію.

Джерело: CNET