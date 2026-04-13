Німецький суднобудівний гігант Meyer Group оприлюднив деталі свого амбітного проєкту “Vision Concept”. Це бачення круїзного лайнера наступного покоління, який має повністю розв’язати проблему забруднення океанів великими пасажирськими суднами. Проєкт демонструє перехід від традиційних двигунів внутрішнього згоряння до екологічно чистих систем живлення.





Головною особливістю концепту є використання гібридної енергетичної установки, що поєднує масивні акумуляторні блоки та водневі паливні елементи. Така конфігурація дозволяє судну працювати з нульовим рівнем викидів не лише під час перебування в порту, а й під час тривалих морських переходів. Meyer Group прагне довести, що сучасні технології вже здатні забезпечити енергією навіть такі енергомісткі об’єкти, як круїзні міста.

Зовнішній вигляд “Vision Concept” радикально відрізняється від сучасних лайнерів. Корпус має аеродинамічну форму для зниження опору повітря, а великі скляні поверхні інтегрують у себе фотоелектричні панелі. Це дозволяє кораблю самостійно генерувати частину необхідної електроенергії безпосередньо від сонячного світла, що підвищує загальну автономність судна.

Окрім енергетичних інновацій, концепт фокусується на екологічності матеріалів. Весь інтер’єр та конструктивні елементи розроблені з урахуванням принципів циклічної економіки. Це означає, що матеріали, використані при будівництві, можуть бути повністю перероблені після завершення терміну експлуатації корабля, мінімізуючи накопичення промислових відходів.





Хоча проєкт наразі має статус концепту, Meyer Group вже використовує напрацювання “Vision Concept” для модернізації своєї поточної лінійки суден. Компанія впевнена, що цей технологічний шлях стане галузевим стандартом у найближчі десятиліття, оскільки світові екологічні норми стають дедалі суворішими.

Джерело: Interesting Engineering