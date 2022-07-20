У столиці запустили Telegram-бот «Твій вет Київ» для безоплатних консультацій щодо утримання домашніх тварин

У столиці запровадили Telegram-бот «Твій вет Київ» (https://t.me/VetHelpKyiv_bot). Він слугуватиме для надання ветеринарного консультування власникам тварин. Про це повідомило КП «Київська міська клініка ветеринарної медицини».

За словами в. о. директорки комунального підприємства Наталі Мазур, кияни матимуть можливість отримати широкий спектр відповідей на запитання щодо догляду за своїми домашніми улюбленцями. Консультації надаватимуть ветеринарні лікарі муніципальної клініки, які мають широкий практичний досвід.

«Ми щодня отримуємо від містян запитання і прохання надати пораду щодо домашніх улюбленців. Особливо в нинішній період воєнного стану, коли негативних факторів стало в рази більше, і це може негативно впливати на стан тварин. Тому бот – це допоміжний канал комунікації між нами та власниками тварин», – сказала Наталя Мазур.

Також для зручності у чат-боті передбачені адреси ветеринарних клінік.

Графік роботи Telegram-боту: із 09:00 до 18:00. Наразі бот працює в тестовому режимі, згодом функціонал доповнюватимуть. Однак цілодобово доступна довідкова інформація щодо перших дій у разі отруєння тварини, укусу кліща або інших комах, графіку профілактичних щеплень і профілактичних оглядів.