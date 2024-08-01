У Туреччині розкопали 12 000-річне поховання шаманки — із натяком на жорстокі давні обряди

У могилі жінки знайшли череп тура, крила куріпки й лапи куниці.

У 2019 році дослідники з Туреччини розкопали поховання жінки віком приблизно 12 000 років у поселенні Чемка Гьоюк (Çemka Höyük) на південному сході країни.

Жінка, якій на момент смерті було від 25 до 30 років, була похована під підлогою будівлі з глини. Цей звичай ховати померлих у житлах був поширений у той час. Однак особливістю цього поховання стала присутність численних тварин і великого вапнякового блоку, що накривав тіло.

Розташування тварин у могилі виявилося надзвичайно цікавим. Над тілом жінки помістили череп тура, причому його щелепу відокремили й поклали біля її ніг. Крім того, археологи знайшли крила куріпки, лапи куниці та розкидані кістки овець або кіз.

Дослідники припускають, що така незвичайна комбінація тварин у похованні може вказувати на особливий статус жінки в суспільстві. Вона могла бути шаманкою — людиною, яка мала особливий зв’язок із духами, особливо зловмисними. У багатьох культурах шаманів вважали посередниками між світом людей і тварин, здатними спілкуватися з духами, що живуть у тваринах.

Знахідка в Чемка Гьоюк є унікальною для ранніх неолітичних поселень Верхньої Месопотамії. Це єдиний відомий приклад поховання, що демонструє такий тісний зв’язок між людиною та різноманітними тваринами. Відкриття дає змогу археологам по-новому інтерпретувати духовні практики та соціальну структуру неолітичних спільнот у цьому регіоні.

Дослідження опубліковане в журналі L’Anthropologie.

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Джерело: Interestingengineering