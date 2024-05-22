У віці 89 років помер Честер Гордон Белл – автор прототипу персонального комп’ютера

Честер Гордон Белл, технологічний провидець, чиї комп’ютерні розробки для Digital Equipment Corporation (DEC) сприяли появі індустрії мінікомп’ютерів у 1960-х роках, помер у п’ятницю у своєму будинку в Коронадо, штат Каліфорнія. Йому було 89 років. Причиною стала пневмонія, йдеться в заяві його родини.

Честер Гордон Белл народився 19 серпня 1934 року в Кірксвіллі, штат Миссурі, у родині Честера Белла, електрика, який володів магазином побутової техніки, і Лоли (Гордон) Белл, яка викладала в початковій школі. Вже до 12 років він був професійним електриком — встановлював перші домашні посудомийні машини, лагодив двигуни та розбирав механічні пристрої, щоб відновити їх. Белл закінчив Массачусетський технологічний інститут у 1957 році з дипломом магістра електротехніки.

Гордон Белл був головним архітектором у створенні компактніших доступних інтерактивних комп’ютерів, які можна було б об’єднати в мережу. У той час, коли такі комп’ютерні компанії, як IBM, продавали багатомільйонні мейнфрейми, компанія Digital Equipment Corporation мала на меті представити менші, потужні машини, які можна було придбати за невелику частку цієї вартості. У 1960 році Белл долучився до цієї компанії як інженер. Тут він займався розробками відповідних архітектур та підсистем.

Результатом цієї роботи став 12-розрядний комп’ютер PDP-8, представлений у 1965 році з ціною $18 тис. Ця система вважалася першим успішним міні-комп’ютером на ринку. Що ще важливіше, мінікомп’ютери DEC продавались науковцям, інженерам та іншим користувачам, які безпосередньо взаємодіяли з машинами в епоху, коли корпоративні комп’ютери були недоступні для таких користувачів і розміщувалися в центрах обробки даних.

Через розбіжності у поглядах з керівництвом DEC Гордон Белл взяв 6-річну відпустку, під час якої викладав в Університеті Карнегі-Меллона в Піттсбурзі. У 1972 році він повернувся в компанію на посаду віцепрезидента з інженерних питань.

Тоді ж він сформулював закон про класи комп’ютерів. Він стверджує, що приблизно кожне десятиліття завдяки прогресу в напівпровідниках, системах зберігання даних, платформах програмування, мережевих та інтерфейс них технологіях формується новий дешевший клас комп’ютерів, що призводить до нових видів використання та створення нової галузі.

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Після повернення в DEC Гордон Белл керував розробкою абсолютно нової комп’ютерної архітектури VAX 780. Швидкий, потужний і ефективний міні-комп’ютер мав величезний успіх, збільшивши продажі, які на початку 1980-х років зробили DEC другим у світі виробником комп’ютерів.

Та все ж атмосфера у DEC залишалась несприятливою для Белла. У березні 1983 року він переніс серйозний серцевий напад і міг би померти, якби не зусилля Боба Паффера, віцепрезидент компанії, який врятував його за допомогою серцево-легеневої реанімації. Влітку 1983 року Гордон Белл пішов у відставку.

Надалі Белл заснував компанії Encore Computer і Ardent Computer. У 1986 році він занурився у світ державної політики, коли приєднався до Національного наукового фонду та очолював роботу над суперкомп’ютерною мережею, яка призвела до ранньої ітерації Інтернету під назвою Національна науково-освітня мережа.

У 1987 році Белл заснував щорічну премію свого імені з метою просування та розвитку провідних технологій високовиробничих досягнень.

Згодом Честер Гордон Белл переїхав до Каліфорнії, де став ангелом-інвестором Кремнієвої долини, а в 1991 році став радником Microsoft, яка відкривала свою першу дослідницьку лабораторію в Редмонді, штат Вашингтон. У 1995 році Белл приєднався до Microsoft Research Silicon Valley Lab на повну ставку. Там він працював над MyLifeBits, базою даних, розробленою для збору всієї інформації про його життя — статей, книг, компакт-дисків, листів, електронних листів, музики, домашніх фільмів і відео — у хмарну цифрову базу даних.

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Мінікомп’ютери залишили важливий слід в історії обчислювальної техніки, так само як і ім’я їх головного конструктора.

У Честера Гордона Белла залишилася друга дружина Шерідан Сінклер-Белл, з якою він одружився у 2009 році; його син Бригам і донька Лаура Белл, обидва від першого шлюбу; його падчерка Логан Форбс; сестра Шерон Сміт; четверо онуків.

Джерело: nytimes