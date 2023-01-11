Україна отримає танки Leopard 2 від Польщі, ППО та зенітні установки від Литви – результат зустрічі президентів трьох країн у Львові

Президент Польщі Анджей Дуда оголосив про передачу Україні танків Leopard 2 під час візиту до Львова та зустрічі з президентом Зеленським. У зустрічі також брав участь президент Литви Гітанас Науседа, який пообіцяв передати Україні системи ППО та зенітні установки.

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За словами президента Польщі, його країна ухвалила рішення передати Україні роту танків Leopard 2. В арміях світу розмір танкової роти варіюється від 10 до 14. Ймовірно, йдеться про 10 танків, на передачу яких натякала польська сторона раніше. Танки будуть передані у рамках міжнародної коаліції – очевидно, очікується аналогічна допомога й від інших країн.

Президент Гітанас Науседа оголосив про рішення Литви передати Україні засоби протиповітряної оборони та зенітні установки без згадування конкретної номенклатури. Президент Литви нагадав про надання Україні військової допомоги його країною з перших днів війни. Литва є однією з країн, що передали найбільшу кількість озброєнь у відсотковому відношенні до власного ВВП. Загальна сума литовської військової допомоги Україні становить 283 млн євро.

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Також президенти України, Польщі та Литви підписали Спільну декларацію, у якій фіксується підтримка польською та литовською стороною членства України в ЄС та НАТО, коли це дозволять умови.

Передача танків Leopard 2 є важливим прецедентом, що відкриває таку можливість для інших країн. Бойові машини початково німецького виробництва виробляються, модифікуються та перебувають на озброєнні у більш ніж десяти країнах – насамперед, у Європі. Не менш важливим був би й можливий крок Німеччини у цьому напрямку – канцлер Шольц готовий передавати Україні важку бронетехніку лише у коаліції з іншими країнами. Окрім Німеччини, допомогти Україні танками висловлювали готовність Фінляндія, Швеція та Іспанія.

Представник уряду Великої Британії також підтвердив сьогодні намір уряду країни передати танки в Україну. На озброєнні британської армії стоять танки власного виробництва Challenger 2. На підтримку цього кроку раніше висловлювалися урядовці й парламентарі Великої Британії.