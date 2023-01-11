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Україна отримає танки Leopard 2 від Польщі, ППО та зенітні установки від Литви – результат зустрічі президентів трьох країн у Львові

Україна отримає танки Leopard 2 від Польщі, ППО та зенітні установки від Литви – результат зустрічі президентів трьох країн у Львові

Президент Польщі Анджей Дуда оголосив про передачу Україні танків Leopard 2 під час візиту до Львова та зустрічі з президентом Зеленським. У зустрічі також брав участь президент Литви Гітанас Науседа, який пообіцяв передати Україні системи ППО та зенітні установки.

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Танки Leopard 2 Польша
Танки Leopard 2A4

За словами президента Польщі, його країна ухвалила рішення передати Україні роту танків Leopard 2. В арміях світу розмір танкової роти варіюється від 10 до 14. Ймовірно, йдеться про 10 танків, на передачу яких натякала польська сторона раніше. Танки будуть передані у рамках міжнародної коаліції – очевидно, очікується аналогічна допомога й від інших країн.

Танки Leopard 2 Польша

Президент Гітанас Науседа оголосив про рішення Литви передати Україні засоби протиповітряної оборони та зенітні установки без згадування конкретної номенклатури. Президент Литви нагадав про надання Україні військової допомоги його країною з перших днів війни. Литва є однією з країн, що передали найбільшу кількість озброєнь у відсотковому відношенні до власного ВВП. Загальна сума литовської військової допомоги Україні становить 283 млн євро.

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Танки Leopard 2 Польша

Також президенти України, Польщі та Литви підписали Спільну декларацію, у якій фіксується підтримка польською та литовською стороною членства України в ЄС та НАТО, коли це дозволять умови.

Передача танків Leopard 2 є важливим прецедентом, що відкриває таку можливість для інших країн. Бойові машини початково німецького виробництва виробляються, модифікуються та перебувають на озброєнні у більш ніж десяти країнах – насамперед, у Європі. Не менш важливим був би й можливий крок Німеччини у цьому напрямку – канцлер Шольц готовий передавати Україні важку бронетехніку лише у коаліції з іншими країнами. Окрім Німеччини, допомогти Україні танками висловлювали готовність Фінляндія, Швеція та Іспанія.

Танки Challenger 2 Великобритания
Танк Challenger 2

Представник уряду Великої Британії також підтвердив сьогодні намір уряду країни передати танки в Україну. На озброєнні британської армії стоять танки власного виробництва Challenger 2. На підтримку цього кроку раніше висловлювалися урядовці й парламентарі Великої Британії.

Танки Leopard – покоління та модифікації, актуальність для України, ймовірність постачання

 


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