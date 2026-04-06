До 2000 пострілів на хвилину: китайці створили ручний електромагнітний пістолет

Олександр Федоткін

CCTV

У Китаї представили ручний котушковий пістолет, призначений для нелетального застосування правоохоронними органами.


Ця інноваційна зброя здатна проводити від 1 до 2 тис. пострілів на хвилину й пробиває дерев’яні дошки з відстані у кілька десятків метрів. Регульована потужність дозволяє знешкодити, а не вбити у разі використання меншого рівня потужності.

Компактна електромагнітна установка має ствол довжиною 30,4 см і достатньо легка для використання однією рукою. Це забезпечує більшу мобільність та спрощує використання у міських умовах, де традиційна вогнепальна зброя або більші котушкові пушки здаються менш універсальними.

Зброя оснащена лазерною вказівкою для підвищення точності й використовує електромагнітні котушки для прискорення металевих снарядів. Вона пропонує альтернативу традиційній вогнепальній зброї, не створюючи характерного спалаху під час пострілу, працюючи з мінімальною гучністю та не викидаючи гільз. За інформацією китайських ЗМІ, ці особливості роблять подібну зброю особливо актуальною для проведення таємних операцій.


Презентована модель є вдосконаленою версією торішньої тестової модифікації. Вона має трохи довший ствол, а також може стріляти більшими й важчими снарядами. Хоча її швидкострільність трохи нижча, ця версія має значно більшу кінетичну енергію й руйнівну силу.

Пістолет також отримав дисплей, який в режимі реального часу показує заряд акумулятора, кількість боєприпасів та режим стрільби. Оператори можуть регулювати електричний струм для керування вихідною потужністю. Це дозволяє змінювати швидкість снаряда залежно від відстані до цілі та ситуації.

Це дозволяє котушковому пістолету забезпечувати точний та контрольований вплив, дозволяючи стрілкам адаптувати кожен постріл під певну ситуацію. Регулювання потужності та швидкості снаряда дозволяє ефективно знешкоджувати або відлякувати цілі без загрози вбити. Це робить таку зброю зручною для використання правоохоронцями для врегулювання, наприклад натовпів протестувальників та за інших сценаріїв.

Конструкція передбачає розміщення знімного магазину за ручкою в центрі. Завдяки цьому електромагнітні котушки проходять по всій довжині корпусу. Це максимізує прискорення снаряда, зберігаючи компактність та зручність керування зброєю.

Наразі зброя призначена для нелетальних випадків з використанням обмеженої потужності акумулятора. З подальшим розвитком акумуляторів котушкові пістолети можуть отримати застосування, доповнюючи або замінюючи традиційну вогнепальну зброю, у певних бойових ситуаціях.

Китай також розвиває великомасштабну електромагнітну зброю. За інформацією ЗМІ, у 2023 році Військово-морський інженерний університет китайських збройних сил випробував, як вважається, найпотужнішу у світі електромагнітну пушку, здатну випускати снаряд вагою 123,8 кг зі швидкістю 700 км/год. Окрім цього китайці розвивають технологію рейкової електромагнітної зброї.

Раніше ми писали, що General Atomics пропонує рейкову гармату для збиття балістичних ракет. Китай створив першу в світі мікрохвильову зброю на 20 ГВт.

Джерело: Interesting Engineering; South China Morning Post

Файно є
Йой, най буде!
Трясця!
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
