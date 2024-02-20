Україна проходить зиму без блекаутів і навіть інколи експортує електроенергію до ЄС

Попри постійні ракетні обстріли та атаками дронів, що здійснюють російські окупанти, українська енергосистема пережила зиму без блекаутів. Хоча влучання в енергооб’єкти мали місце, вони не призвели до масштабних збоїв в роботі мережі, як це було минулого року.

За даними «Укренерго», наразі енергосистема працює стабільно, й дефіцит електроенергії не прогнозується. Електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів. Загальна пропускна здатність високовольтних мереж «Укренерго» достатня для покриття наявного попиту.

На ринку спостерігаються типові коливання, спричинені змінами погоди. Наприклад, у хмарну погоду збільшується споживання енергії для освітлення, а виробництво електроенергії сонячними електростанціями зменшується.

Протягом останньої доби здійснювався експорт електроенергії до 4 країн та імпорт з 3 країн. Так, сьогодні експорт здійснюється в Словаччину, Польщу, Румунію та Молдову. Загальний обсяг становить 3930 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 399 МВт.

Імпорт електроенергії здійснюється в ранкові та вечірні години зі Словаччини, Румунії, Молдови. Загальний обсяг 1490 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 418 МВт. З 1 грудня технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови складає 1700 МВт.

Загалом через бойові дії та з інших причин на ранок 20 лютого без світла залишаються 374 населених пунктів. Є нові пошкодження в мережах обленерго Дніпропетровської, Запорізької областей.

Триває конкурс авторів ІТС. Напиши статтю про розвиток ігор, геймінг та ігрові девайси та вигравай професійне ігрове кермо Logitech G923 Racing Wheel, або одну з низькопрофільних ігрових клавіатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!