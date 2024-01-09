Україна, російське вторгнення, Шевченко ─ найпопулярніші статті української Вікіпедії у 2023 році

Громадська організація «Вікімедіа Україна» назвала найпопулярніші статті українськомовного розділу Вікіпедії у 2023 році. Серед лідерів: статті про Україну та її столицю — місто Київ, українського поета Тараса Шевченка, російське вторгнення 2022 року. Також українців цікавив підозрюваний у здійсненні злочинів проти людства путін, чомусь навіть більше, ніж Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Найпопулярнішою стала стаття про Україну, за 2023 рік її переглянули 1,6 млн разів. На другому місці — стаття «Російське вторгнення в Україну (з 2022)», вона отримала понад 1,3 млн переглядів. Третя — стаття про українського поета Шевченко Тараса Григоровича (майже 1 млн).

З-поміж сучасників популярними були статті про Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, президента України Володимира Зеленського та начальника ГУР МО Кирила Буданова. Серед загиблих українців багато переглядів отримали статті про командира 1 ОМБ «Вовки Да Вінчі» Дмитра Коцюбайла та міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського. Також українці цікавилися російськими воєнними злочинцями: володимиром путіним та эвгеном пригожиним.

З історичних постатей популярними були: Шевченко Тарас Григорович, Леся Українка, Бандера Степан Андрійович, Франко Іван Якович та інші. Також українці багато читали про різні історичні теми: Друга світова війна, Перша світова війна, Київська Русь, Волинська трагедія та Голодомор в Україні (1932—1933).

Окрім культурних діячів були поширені такі статті на культурну тематику: Гімн України, Мавка. Лісова пісня, Список 250 найрейтинговіших фільмів IMDb тощо. Традиційно високе місце в рейтингу зайняла стаття про українську мову, а стаття про українську абетку вперше потрапила до десяти найпопулярніших.

Серед географічних обʼєктів цікавилися різними країнами: Україною, Ізраїлем, росією, Великою Британією, Польщею, Німеччиною та Сектором Гази; а також містами: Києвом, Бахмутом, Львовом.

Під час війни традиційно популярними є статті повʼязані з захистом України від російської агресії: Збройні сили України, 3-тя окрема штурмова бригада, 47-ма окрема механізована бригада, Російсько-українська війна (з 2014). Серед інших популярних статей на воєнну тематику були Військові звання України, Десантно-штурмові війська та сімейства російських ракет Х-22, Іскандер (ОТРК), Х-47М2 «Кинджал».

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«Рейтинг найпопулярніших статей Вікіпедії значною мірою відображає інтереси та переживання українського суспільства. Одразу третина з топ-50 стосується російсько-української війни. На чільному місці й найпопулярніша стаття 2019 року — про перехід громад до ПЦУ. Окремі теми з української мови, культури та історії теж традиційно посіли високі місця у рейтингу. Серед новинок 2023 року приблизно по пів мільйона переглядів отримали статті про ChatGPT та 3-тю окрему штурмову бригаду. З найбільших спадів у рейтингу — стаття про Олексія Арестовича, яка минулоріч посіла друге місце у рейтингу, однак цьогоріч із 287 тисячами переглядів не потрапила до 50 найпопулярніших», — коментує Микола Козленко, заступник голови Правління ГО «Вікімедіа Україна» та адміністратор українського розділу Вікіпедії.

Окремо виділяються статті про популярні сайти, які посіли високі місця у рейтингу — ймовірно, через те, що певні типи пристроїв або провайдерів автоматично відкривали опис сайту у Вікіпедії. Більшість цих переглядів зумовлені саме технічними причинами, а не природним інтересом до статей, тому ці сторінки винесені в окремий рейтинг.

ТОП50 найпопулярніших статей української Вікіпедії у 2023 році