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Україна, російське вторгнення, Шевченко ─ найпопулярніші статті української Вікіпедії у 2023 році

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Вадим Карпусь

Автор новин

Громадська організація «Вікімедіа Україна» назвала найпопулярніші статті українськомовного розділу Вікіпедії у 2023 році. Серед лідерів: статті про Україну та її столицю — місто Київ, українського поета Тараса Шевченка, російське вторгнення 2022 року. Також українців цікавив підозрюваний у здійсненні злочинів проти людства путін, чомусь навіть більше, ніж Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Найпопулярнішою стала стаття про Україну, за 2023 рік її переглянули 1,6 млн разів. На другому місці — стаття «Російське вторгнення в Україну (з 2022)», вона отримала понад 1,3 млн переглядів. Третя — стаття про українського поета Шевченко Тараса Григоровича (майже 1 млн).

Украина, российское вторжение, Шевченко ─ самые популярные статьи украинской Википедии в 2023 году

З-поміж сучасників популярними були статті про Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, президента України Володимира Зеленського та начальника ГУР МО Кирила Буданова. Серед загиблих українців багато переглядів отримали статті про командира 1 ОМБ «Вовки Да Вінчі» Дмитра Коцюбайла та міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського. Також українці цікавилися російськими воєнними злочинцями: володимиром путіним та эвгеном пригожиним.

З історичних постатей популярними були: Шевченко Тарас Григорович, Леся Українка, Бандера Степан Андрійович, Франко Іван Якович та інші. Також українці багато читали про різні історичні теми: Друга світова війна, Перша світова війна, Київська Русь, Волинська трагедія та Голодомор в Україні (1932—1933).

Украина, российское вторжение, Шевченко ─ самые популярные статьи украинской Википедии в 2023 году

Окрім культурних діячів були поширені такі статті на культурну тематику: Гімн України, Мавка. Лісова пісня, Список 250 найрейтинговіших фільмів IMDb тощо. Традиційно високе місце в рейтингу зайняла стаття про українську мову, а стаття про українську абетку вперше потрапила до десяти найпопулярніших.

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Серед географічних обʼєктів цікавилися різними країнами: Україною, Ізраїлем, росією, Великою Британією, Польщею, Німеччиною та Сектором Гази; а також містами: Києвом, Бахмутом, Львовом.

Украина, российское вторжение, Шевченко ─ самые популярные статьи украинской Википедии в 2023 году

Під час війни традиційно популярними є статті повʼязані з захистом України від російської агресії: Збройні сили України, 3-тя окрема штурмова бригада, 47-ма окрема механізована бригада, Російсько-українська війна (з 2014). Серед інших популярних статей на воєнну тематику були Військові звання України, Десантно-штурмові війська та сімейства російських ракет Х-22, Іскандер (ОТРК), Х-47М2 «Кинджал».

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«Рейтинг найпопулярніших статей Вікіпедії значною мірою відображає інтереси та переживання українського суспільства. Одразу третина з топ-50 стосується російсько-української війни. На чільному місці й найпопулярніша стаття 2019 року — про перехід громад до ПЦУ. Окремі теми з української мови, культури та історії теж традиційно посіли високі місця у рейтингу. Серед новинок 2023 року приблизно по пів мільйона переглядів отримали статті про ChatGPT та 3-тю окрему штурмову бригаду. З найбільших спадів у рейтингу — стаття про Олексія Арестовича, яка минулоріч посіла друге місце у рейтингу, однак цьогоріч із 287 тисячами переглядів не потрапила до 50 найпопулярніших», — коментує Микола Козленко, заступник голови Правління ГО «Вікімедіа Україна» та адміністратор українського розділу Вікіпедії.

Окремо виділяються статті про популярні сайти, які посіли високі місця у рейтингу — ймовірно, через те, що певні типи пристроїв або провайдерів автоматично відкривали опис сайту у Вікіпедії. Більшість цих переглядів зумовлені саме технічними причинами, а не природним інтересом до статей, тому ці сторінки винесені в окремий рейтинг.

Украина, российское вторжение, Шевченко ─ самые популярные статьи украинской Википедии в 2023 году

ТОП50 найпопулярніших статей української Вікіпедії у 2023 році

  1. Україна — 1 662 743 переглядів
  2. Російське вторгнення в Україну (з 2022) — 1 372 892
  3. Шевченко Тарас Григорович — 941 930
  4. Київ — 873 217
  5. Путін Володимир Володимирович — 723 158
  6. Залужний Валерій Федорович — 676 200
  7. Збройні сили України — 663 022
  8. Українська абетка — 660 478
  9. Українська мова — 624 677
  10. Леся Українка — 608 262
  11. Х-22 — 588 905
  12. Перехід церковних громад до ПЦУ — 584 236
  13. Пригожин Євген Вікторович — 571 345
  14. Ізраїль — 567 503
  15. Гімн України — 565 305
  16. Зеленський Володимир Олександрович — 550 645
  17. Військові звання України — 549 527
  18. Коцюбайло Дмитро Іванович — 547 051
  19. Друга світова війна — 541 549
  20. 3-тя окрема штурмова бригада (Україна) — 529 289
  21. Перша світова війна — 512 960
  22. Буданов Кирило Олексійович — 500 339
  23. ChatGPT — 497 075
  24. Бахмут — 492 771
  25. Київська Русь — 487 273
  26. 47-ма окрема механізована бригада (Україна) — 481 365
  27. Росія — 444 201
  28. Список українських жіночих імен — 443 959
  29. Міжнародний жіночий день — 442 505
  30. Бандера Степан Андрійович — 442 433
  31. Російсько-українська війна (з 2014) — 439 983
  32. Українська православна церква (Московський патріархат) — 435 762
  33. Франко Іван Якович — 432 803
  34. Англійська мова — 431 943
  35. Львів — 424 384
  36. Іскандер (ОТРК) — 420 820
  37. Сектор Гази — 416 689
  38. Мавка. Лісова пісня — 415 172
  39. Сполучені Штати Америки — 408 618
  40. Список 250 найрейтинговіших фільмів IMDb — 406 700
  41. Telegram — 404 218
  42. Х-47М2 «Кинджал» — 397 181
  43. Волинська трагедія — 394 648
  44. Голодомор в Україні (1932—1933) — 391 822
  45. Десантно-штурмові війська України — 384 449
  46. Велика Британія — 381 133
  47. Польща — 378 804
  48. Області України — 375 494
  49. Монастирський Денис Анатолійович — 373 494
  50. Німеччина — 372 840
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