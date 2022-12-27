Українцям, які мають бронювання від призову, дозволять виїжджати у відрядження за кордон, – міністерка економіки Юлія Свириденко

Голова міністерства економіки України Юлія Свириденко в інтерв’ю виданню Forbes повідомила, що уряд планує дозволити українцям, які отримали бронювання від призову, виїжджати у закордонні відрядження.

Верховна Рада України доручила Кабміну розробити нові критерії бронювання до 4 січня 2023 року. Нині постанова перебуває на погодженні і як наголосила Свириденко “дискусія у самому розпалі”.

Один з критеріїв передбачає, що українці зможуть виїжджати за кордон у відрядження, якщо матимуть бронювання від призову. У першу чергу дозвіл отримають:

працівники державного сектору, які “виконують мобілізаційні завдання”;

спеціалісти підприємств, що виробляють продукцію для українських військових;

працівники підприємств, що мають “критично важливе значення для економіки”.

Міністерка економіки зазначила, що Кабмін “не планує дозволяти усім виїжджати за кордон”, у першу чергу ініціатива зосередиться на допомозі українському бізнесу.

Курс ФІНАНСОВИЙ ДИРЕКТОР Ставайте досвідченим фахівцем з фінансів на рівні директора! РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

“Наша задача – допомогти бізнесу виїхати за кордон для укладання нових контрактів, угод, участі у виставках”, — каже Свириденко.

Нагадаємо, що з вересня Мінекономіки та Мінцифри планували запустити механізм “єВідрядження” для виїзду чоловіків призовного віку по робочих справах за кордон, однак проєкт не підтримав премʼєр-міністр Денис Шмигаль, а також Офіс президента.

Працівники, які отримали бронювання раніше, можуть оновити його після завершення термінів. Наразі відстрочка від призову надається на пів року. У вересні Уряд також затвердив пропозицію Мінекономіки подовжити термін ще на два місяці для працівників, заброньованих у березні та квітні.