Військовозобов’язані підприємці зможуть виїжджати за кордон терміном до 7 днів – уряд запускає послугу «єВідрядження» на сайті «Дія»

Кабінет міністрів України прийняв постанову, яка в експериментальному форматі дозволить підприємцям виїжджати за кордон у робочі відрядження. Відповідна послуга «єВідрядження» повинна з’явитися на порталі «Дія» вже 1 вересня.

Новою послугою «єВідрядження» зможуть скористатися фізичні особи-підприємці та юридичні особи, які виконали наступні умови:

подали податкову звітність;

не мають заборгованості з єдиного внеску на державне соціальне страхування;

середня заробітна плата в компанії становить не менше 20 тис. грн;

внесли гарантований платіж у 200 тис. грн;

кількість застрахованих осіб за останній місяць звітного кварталу має бути не менше 10 осіб.

Подати заявку на відрядження можна буде на порталі «Дія». Ті підприємці, щодо яких виконані всі зазначені умови, зможуть виїхати в робочу поїздку за кордон можна терміном до 7 днів. При цьому зазначається, що отримати дозвіл на виїзд одночасно зможуть не більше 10% від кількості застрахованих осіб в компанії та не більше 10 людей з однієї компанії одночасно.

Завдяки новій послузі «єВідрядження» український бізнес зможе брати участь у міжнародних заходах та підписувати ділові контракти за кордоном. Але після цього військовозобов’язані будуть змушені повернутись в Україну.