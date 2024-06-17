В Одесі представили Stalker 5.0 — це не гра, а новий морський дрон

В Одесі, на міжнародному форумі з безпеки чорноморського регіону Black Sea Security Forum 2024, представили безпілотний катер Stalker 5.0. Морський дрон демонстрували в актовому залі заходу.
Безекіпажний катер Stalker 5.0 довжиною 5 м і шириною 1,2 м коштує €60 тис. Він оснащений транспортним відсіком і може доставляти вантажі. Також дрон виконує функції розвідки та патрулювання морського або річкового узбережжя, а також бойові завдання. Stalker 5.0 має систему керування та відеотрансляції за допомогою Starlink.
Надводний безпілотник оснащений бензиновим двигуном на 60 к. с., який забезпечує максимальну швидкість 40 вузлів (75 км/год) та крейсерську швидкість 30 вузлів (55 км/год). Запас палива та характеристики дозволяють дрону брати участь операціях на дальності до 600 км. Вага встановленої бойової частини може сягати до 150 кг.
Експерт зазначає, що надводний дрон Stalker 5.0 дещо поступається характеристиками катеру Magura V5, проте є майже у 5 разів дешевшим. Magura здатний нести бойову частину 320 кг і проводити операції на відстані до 800 км. Проте цей дрон орієнтовно коштує $270 тис. Здешевшання морських дронів дозволить використовувати їх частіше, у більших кількостях та проти дрібніших цілей, роблячи їхнє використання більш ефективним з воєнного та економічного погляду.
Сучасна війна на воді: човни, мінісубмарини та морські дрони
Джерело: Думська, Мілітарний