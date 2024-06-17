В Одесі представили Stalker 5.0 — це не гра, а новий морський дрон

В Одесі, на міжнародному форумі з безпеки чорноморського регіону Black Sea Security Forum 2024, представили безпілотний катер Stalker 5.0. Морський дрон демонстрували в актовому залі заходу.

Безекіпажний катер Stalker 5.0 довжиною 5 м і шириною 1,2 м коштує €60 тис. Він оснащений транспортним відсіком і може доставляти вантажі. Також дрон виконує функції розвідки та патрулювання морського або річкового узбережжя, а також бойові завдання. Stalker 5.0 має систему керування та відеотрансляції за допомогою Starlink.

Надводний безпілотник оснащений бензиновим двигуном на 60 к. с., який забезпечує максимальну швидкість 40 вузлів (75 км/год) та крейсерську швидкість 30 вузлів (55 км/год). Запас палива та характеристики дозволяють дрону брати участь операціях на дальності до 600 км. Вага встановленої бойової частини може сягати до 150 кг.

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Експерт зазначає, що надводний дрон Stalker 5.0 дещо поступається характеристиками катеру Magura V5, проте є майже у 5 разів дешевшим. Magura здатний нести бойову частину 320 кг і проводити операції на відстані до 800 км. Проте цей дрон орієнтовно коштує $270 тис. Здешевшання морських дронів дозволить використовувати їх частіше, у більших кількостях та проти дрібніших цілей, роблячи їхнє використання більш ефективним з воєнного та економічного погляду.

Джерело: Думська, Мілітарний