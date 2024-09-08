В Україні створили власну бомбу, що планує, — ПС ЗСУ показали відео випробувань

Екіпаж літака ПС ЗСУ оприлюднив відео української бомби, що плану. Її випробував винищувач Су-27.

ЗСУ мають американські бомби JDAM-ER та французькі AASM Hammer, але Україна має намір виробляти подібні бомби локально. Бригадний генерал Сергій Голубцов ще в червні оголосив, що Повітряні сили розробляють новий комплект планування та наведення для перетворення некерованих бомб радянського зразка на високоточні боєприпаси.

Завдяки крилам та встановленому позаду ракетному двигуну бомба дуже схожа на Hammer (на фото). Остання має вагу 250 кг і завдяки ракетному твердому паливу здатна пролетіти 65 км.

Вочевидь, українські військові потерпають від нестачі західних боєприпасів, це з високою ймовірністю можна сказати про будь-який їхній різновид. Франція пообіцяла надавати лише 50 Hammer на місяць — надто мало, щоб відповідати приблизно 3000 КАБ, які росіяни скидають уздовж лінії фронту щомісяця, навіть з урахуванням американських JDAM-ER.

Локалізоване виробництво допомагає не тільки зменшити дефіцит, але й обійти обмеження союзників щодо застосування боєприпасів. Особливо критичними є американські обмеження на цілі у росії, в той час, я ЗСУ проводять операцію в курській області.

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Повітряні сили ЗСУ озброїли Су-24, Су-27 та МіГ-29 декілька типів бойових літаків американськими та французькими бомбами, що планують. Ймовірно, вони можуть нести й нову українську бомбу.

Джерела: Forbes

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