«Паляниця» ─ нова зброя України для знищення російських аеродромів

Останніми днями Володимир Зеленський неодноразово згадував український ракету-дрон «Паляниця». Під час урочистостей з нагоди Дня Незалежності України він заявив, що українські військові вперше завдали удару по ворогу за допомогою «Паляниці». А вже сьогодні в Telegram-каналі Zelenskiy / Official з’явилось відео, присвячене новітній українській розробці.

У відео зазначається, що за два з половиною роки повномасштабної війни росія випустила по Україні понад 43 тис. ракет різних типів та КАБів. Щоб ефективно протистояти цьому, треба знищувати носії цього озброєння – російські літаки на військових аеродромах. Оскільки ЗСУ обмежені у використанні далекобійної зброї союзників по військових об’єктах вглибині росії, Україна запустила грантову програму для приватних ракетних проектів та вжила інших заходів для стимуляції ракетної галузі.

В результаті цих дій вдалося створити український далекобійний ракету-дрон «Паляниця». На її розробку пішло півтора року. Більшість інформації про цю зброю засекречено, як от радіус дії, бойова частина та кількість виготовлених одиниць.

Водночас повідомляється, що в межах дії ракети-дрону перебуває 20 військових російських аеродромів. «Паляниця» запускається з наземної платформи. Ракета оснащена турбореактивним двигуном. Ще важливо, що вартість української ракети-дрона набагато нижче аналогів.

Наразі триває робота над здешевленням та збільшенням виробництва таких ракет. Їх масове застосування дозволить знищити наступальний потенціал агресора та зберегти життя українцям.