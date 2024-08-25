«Паляниця» ─ нова зброя України для знищення російських аеродромів

Останніми днями Володимир Зеленський неодноразово згадував український ракету-дрон «Паляниця». Під час урочистостей з нагоди Дня Незалежності України він заявив, що українські військові вперше завдали удару по ворогу за допомогою «Паляниці». А вже сьогодні в Telegram-каналі Zelenskiy / Official з’явилось відео, присвячене новітній українській розробці.
У відео зазначається, що за два з половиною роки повномасштабної війни росія випустила по Україні понад 43 тис. ракет різних типів та КАБів. Щоб ефективно протистояти цьому, треба знищувати носії цього озброєння – російські літаки на військових аеродромах. Оскільки ЗСУ обмежені у використанні далекобійної зброї союзників по військових об’єктах вглибині росії, Україна запустила грантову програму для приватних ракетних проектів та вжила інших заходів для стимуляції ракетної галузі.
В результаті цих дій вдалося створити український далекобійний ракету-дрон «Паляниця». На її розробку пішло півтора року. Більшість інформації про цю зброю засекречено, як от радіус дії, бойова частина та кількість виготовлених одиниць.
Водночас повідомляється, що в межах дії ракети-дрону перебуває 20 військових російських аеродромів. «Паляниця» запускається з наземної платформи. Ракета оснащена турбореактивним двигуном. Ще важливо, що вартість української ракети-дрона набагато нижче аналогів.
Наразі триває робота над здешевленням та збільшенням виробництва таких ракет. Їх масове застосування дозволить знищити наступальний потенціал агресора та зберегти життя українцям.
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