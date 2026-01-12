В Україні вперше запустили 5G: де і як протестувати?

5G / Depositphotos

В Україні вперше у тестовому форматі запустили 5G, повідомили оператори “Київстар”, Vodafone та lifecell. Анонс відбувся через кілька днів після того, як у мережу потрапила інформація про тести Vodafone.

Пілотну зону зі швидкістю передавання даних близько 500 Мбіт/с на одного абонента відкрили в центрі Львова. За словами віцепремʼєра — міністра цифрової трансформації Михайло Федорова, місто обрали як “технологічну лабораторію” перед масштабуванням 5G на всю країну. Там вже встановили понад 20 базових станцій нового стандарту.

Три оператори наголошують, що це не повноцінний комерційний запуск. Це радше перевірка того, як цей формат працює в реальних умовах під навантаженням, паралельно з 4G. Його планують розгортати у двох діапазонах: 3500 МГц — для забезпечення високої швидкості передачі даних, 700 МГц — для ширшого покриття. Повноцінний запуск у двох діапазонах можливий лише після завершення воєнного стану, але пілотні зони дозволяють тестувати мережу вже зараз.

“За результатами тестувань, що передували запуску у Львові, максимальний показник швидкості завантаження у 5G-мережі Київстар перевищив 2,4 Гбіт/с”, — додає Олександр Комаров з “Київстару”.

Водночас Vodafone, як каже представниця Ольга Устинова, робить акцент на меншій затримці, що важливо для відеодзвінків, онлайн-ігор і хмарних сервісів. Представник lifecell Михайло Шелемба вказує, що їхні пікові швидкості можуть перевищувати 1 Гбіт/с, а середні становитимуть 600–800 Мбіт/с.

Чи підвищать тарифи та як скористатися 5G?

На етапі тестування тарифи не змінюються — 5G працює в межах чинних 4G‑пакетів, без доплат. Окремі спецпропозиції можуть з’явитися пізніше, першочергово для бізнесу чи “специфічних потреб, де потрібна надвисока швидкість”. У пресрелізах оператори пояснили: для доступу до 5G потрібна USIM або eSIM і смартфон із підтримкою n78 (3500 МГц). Старі SIM‑карти не підходять.

“Наразі 29% усіх пристроїв у мережі lifecell технічно підтримують 5G, а у великих містах цей показник сягає 40%. При цьому 99% таких пристроїв підтримують діапазон 3500 МГц”, — додає lifecell.

Крім того, базові станції 5G у Львові обладнані резервним живленням. За словами операторів, акумулятори забезпечують до 10 годин автономної роботи, частина станцій має стаціонарні генератори. Пріоритет віддаватимуть лікарням, транспортним вузлам та службам порятунку.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Після завершення тестування та погоджень із Генштабом ЗСУ проєкт планують розширювати. У січні ультрашвидкий зв’язок мають запустити в Бородянці, у лютому — в Харкові. Після чого очікується впровадження у Києві, Одесі та інших містах. Масове розгортання очікують уже після війни. Його запуск в Україні планували ще у 2022 році, але повномасштабне вторгнення змусило відкласти ці плани.

Джерело: Мінцифри