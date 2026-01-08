Depositphotos / MZU

Абоненти Vodafone, що перебувають у Львові, вже можуть протестувати 5G — наступне покоління мобільних мереж, яка має забезпечити вищу швидкість передачі даних з низькою затримкою.

Офіційного оголошення не було, однак все ще чинний голова Мінцифри Михайло Федоров раніше анонсував запуск на січень у двох населених пунктах — Львові та селищі Бородянка на Київщині.

За даними телеком-спільноти MZU (Мобільний Зв’язок України), на площі Ринок у Львові вже готують локацію для презентації запуску тестових мереж 5G (n78 — 3500 МГц) за участю представників Мінцифри та трьох мобільних операторів. Канал підтверджує, що тестова мережа вже працює для абонентів Vodafone відповідними скриншотами.

В коментарях в соцмережах зазначають, що тест не обмежується центром Львова і 5G можна зловити у більш віддалених районах.

В серпні Економічна правда з посиланням на постанову уряду, яка з’явилась в розпорядженні редакції, повідомляла, що визначена остаточна дата відключення мобільного зв’язку третього покоління (3G) і відповідно переорієнтація частот на 5G — 31 грудня 2030 року.