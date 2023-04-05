Вакансія на ITC.ua: автор оглядів гаджетів та статей про технології

Редакція ITC.ua шукає в команду позаштатного автора оглядів та статей. Його завданням буде написання статей та матеріалів різного напрямку: власноруч зроблених оглядів гаджетів, перекладів іноземних оглядів, написання власних аналітичних та інших матеріалів на тему технологій, добірок тощо.

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Ви наша людина, якщо:

у вас є досвід написання текстів та оглядів пристроїв для IT-медіа або блогу (приклади матеріалів, які ми публікуємо, можна знайти на сайті);

ви стежите за новинами індустрії в Україні та світі;

ви цікавитеся темами IT та технологій, вмієте писати просто про складне;

у вас легке перо, ви не дружите з канцеляритом, зате у добрих стосунках із логікою та структурою.

Чим ви займатиметеся:

самостійно шукати та пропонувати теми матеріалів та оглядів редактору;

писати статті на ті теми, які дав редактор;

робити для оглядів власні світлини гарної якості;

обсяг роботи може бути різним в залежності від тижня.

Ваш ідеальний бекграунд:

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Від двох років роботи журналістом у ділових, IT-медіа або інших медіа, чи ведення особистого/корпоративного блогу.

У вас є портфоліо якісних текстів, якими ви пишаєтесь.

Ви чудово знаєте українську мову, розумієте та можете адаптувати технічний текст з англійської.

Ви системно мислите, можете відокремити головне від другорядного.

Вам подобається розбиратися в нових темах, ви вмієте ставити правильні питання собі та спікерам, можете зробити різнобічний сюжет.

Відправити резюме на вакансію можна в Telegram, або на цю адресу електронної пошти.