Вакансія на ITC.ua: автор оглядів гаджетів та статей про технології

Редакція ITC.ua шукає в команду позаштатного автора оглядів та статей. Його завданням буде написання статей та матеріалів різного напрямку: власноруч зроблених оглядів гаджетів, перекладів іноземних оглядів, написання власних аналітичних та інших матеріалів на тему технологій, добірок тощо.
Ви наша людина, якщо:
- у вас є досвід написання текстів та оглядів пристроїв для IT-медіа або блогу (приклади матеріалів, які ми публікуємо, можна знайти на сайті);
- ви стежите за новинами індустрії в Україні та світі;
- ви цікавитеся темами IT та технологій, вмієте писати просто про складне;
- у вас легке перо, ви не дружите з канцеляритом, зате у добрих стосунках із логікою та структурою.
Чим ви займатиметеся:
- самостійно шукати та пропонувати теми матеріалів та оглядів редактору;
- писати статті на ті теми, які дав редактор;
- робити для оглядів власні світлини гарної якості;
- обсяг роботи може бути різним в залежності від тижня.
Ваш ідеальний бекграунд:
- Від двох років роботи журналістом у ділових, IT-медіа або інших медіа, чи ведення особистого/корпоративного блогу.
- У вас є портфоліо якісних текстів, якими ви пишаєтесь.
- Ви чудово знаєте українську мову, розумієте та можете адаптувати технічний текст з англійської.
- Ви системно мислите, можете відокремити головне від другорядного.
- Вам подобається розбиратися в нових темах, ви вмієте ставити правильні питання собі та спікерам, можете зробити різнобічний сюжет.
Відправити резюме на вакансію можна в Telegram, або на цю адресу електронної пошти.