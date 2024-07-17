Вакансія сисадміна на антарктичній станції «Академік Вернадський» — потрібний універсальний фахівець

Українська антарктична станція «Академік Вернадський» оголосила набір в експедицію 2025-2026 року. Серед інших, потрібний системний адміністратор.

Вакансія Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ) не має жодних вікових, статевих чи інших подібних обмежень для учасників. Основні вимоги — фахова освіта, досвід роботи та здатність працювати в ізольованих та екстремальних умовах Антарктиди. Також потрібно не мати хронічних захворювань, протипоказань за здоров’ям, здатність працювати під час депривації, комунікабельність і неконфліктність. Також бажано володіти англійською або іспанською мовою.

Експедиції потрібні геологи та геофізики, фахівці з фізики атмосфери, метеорологи. Забезпечувати життєдіяльність вчених будуть, зокрема, лікар, кухар, системний механік, дизеліст-електрик та, звісно ж, сисадмін. Щоб потрапити в експедицію, потрібно надіслати заяву та відповідні документи до 14 серпня. Докладне офіційне оголошення містить усі необхідні контакти, зразки, роз’яснення та інформацію про конкурсний відбір. Співбесіди з кандидатами можливі офлайн чи онлайн.

Системний адміністратор станції «Академік Вернадський» має забезпечувати адміністрування Ubuntu/Windows PC, Proxmox, Portainer, Docker-контейнерів, розуміти рівні OSI. Він адмініструватиме мережу на базі обладнання Ubiquiti, HP, Mikrotik, (Firewall, 802.3ad, 802.1q, Routing). Має розумітися на скриптах Python, моніторити Prometheus, Grafana Zabbix. Адміністратор підтримуватиме працездатність ПК та оргтехніки, RAID масиву, супутникового зв’язку на рівні сервісної та ремонтної служби.

З навичок також знадобиться вміння проводити кабелі у хуртовину, складання звітної документації, розуміння правил та вимог радіозв’язку. Сисадмін також має за потреби пояснювати колегам, як використовувати сервіси чи техніку. Будь-які інші потрібні навички в умовах станції також вітаються.

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Цікаве для багатьох питання: «А що з мобілізацією та виїздом за кордон?». НАНЦ подає відповідний запит у прикордонну службу та отримує спеціальний дозвіл. Якщо ж кандидата мобілізували під час процесу влаштування — «тут ми нічого вдіяти не можемо».

Як видно, робота складна, для неї знадобиться справжній універсал. Але ж на «Академік Вернадський» немає війни та, як свідчать офіційні фото, є бар і пінгвіни — що ще потрібно?

Джерела: МОН, Facebook,