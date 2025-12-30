Вчені пояснили, чому люди повторно ухвалюють ті самі хибні рішення

Depositphotos

Люди, які дивуються, чому не можуть перестати повторювати ті самі хибні рішення, тепер мають наукове пояснення. Нове дослідження показує, що домінуючі сигнали з навколишнього середовища можуть призводити до повторюваних шкідливих виборів.

Згідно з новими висновками науковців, життєві вибори можуть значною мірою визначатися сигналами з довкілля, що веде до повторюваної ризикованої поведінки. Люди часто ухвалюють рішення, спираючись на повсякденні візуальні образи та звуки, навіть не усвідомлюючи цього. Нове дослідження під керівництвом Джузеппе ді Пеллегріно з Болонського університету показує, що асоціативне навчання працює не однаково для всіх.

Дослідження виявило, що одні люди значною мірою покладаються на сигнали навколишнього середовища під час ухвалення рішень, тоді як інші — меншою мірою. Відповідно, візуальні та звукові стимули можуть сильно впливати на процес ухвалення рішень у певних людей. Простіше кажучи, сигнали починають домінувати над вибором. Дослідження підкреслює роль когнітивної гнучкості як ключового чинника адаптації до змін.

Як мозок навчається на сигналах середовища? Справа в тім, що людина постійно обробляє візуальні сигнали, фонові звуки та іншу інформацію з оточення. З часом мозок навчається пов’язувати ці сигнали з очікуваними наслідками. Цей процес, відомий як асоціативне навчання, допомагає мозку прогнозувати, чи принесе вибір винагороду або негативний результат. У більшості випадків це пришвидшує ухвалення рішень і робить його ефективнішим.

Здатність уникати повторення відверто поганих рішень знижується у людей з високою чутливістю до сигналів, коли знайомі стимули починають вказувати на менш сприятливі результати. Згідно з дослідженням Пеллегріно, яке зосереджувалося на дезадаптивних виборах, таким людям складно оновлювати значення цих сигналів. Старі асоціації зберігаються навіть попри повторювані негативні наслідки. У результаті мозок реагує так, ніби умови не змінилися.

Дослідники також дійшли висновку, що адиктивна поведінка, компульсивні розлади та тривожність можуть бути пов’язані з високою чутливістю до сигналів і зниженою когнітивною гнучкістю. Ці висновки допомагають краще зрозуміти механізми формування шкідливих звичок і стійких моделей поведінки. Надалі вони можуть стати основою для розробки більш ефективних підходів до корекції рішень у людей із підвищеною чутливістю до сигналів середовища.

Джерело: NotebookCheck.net