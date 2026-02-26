banner
Новини Наука та космос 26.02.2026 comment views icon

Вчені розгадали столітню теорію Шредінгера щодо сприйняття людиною кольорів

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новин та статей

Вчені розгадали столітню теорію Шредінгера щодо сприйняття людиною кольорів
Depositphotos

Американські дослідники доповнили давню теорію фізика Ервіна Шредінгера щодо геометричної моделі сприйняття людиною кольорів.


У 1920-х роках минулого століття Шредінгер запропонував математичну модель сприйняття кольорів людьми, яка базується на зоровій реакції. Він припустив, що весь діапазон доступних людині кольорів можна представити у вигляді тривимірної геометричної фігури, яка визначається реакцією колбочкових клітин.

Наразі група дослідників під керівництвом доктора філософії  та спеціалістки з інформатики Роксани Буджак з Лос-Аламоської національної лабораторії (LANL) використала передові методи геометрії та довела, що насиченість, відтінок та яскравість не визначаються етнічною або культурною приналежністю та досвідом. Доопрацювавши модель Шредінгера, вчені дійшли висновку, що вище згадані властивості закладені безпосередньо у математичну структуру людського зору.

За словами Буджак, колірні властивості людського зору виникають не внаслідок зовнішніх факторів, а відображують внутрішні властивості самої колірної метрики, яка описує відмінності у кольорах як вимірювані геометричні відстані. Людський зір базується на трихроматії, використовуючи три типи колбочкових клітин в сітківці — червоні, зелені та сині для виявлення довжин хвиль та формування колірного сприйняття. у 19 столітті німецький математик Бернхард Ріман першим припустив, перцептивні простори не прямі, а криві.


Пізніше Шредінгер визначив перцептивні атрибути відтінку, насиченості та яскравості. Він припустив, щ вони виникають з метрики сприйняття кольору у рімановій системі координат. Однак в процесі роботи над алгоритмами для наукової візуалізації, дослідники виявили недоліки у математичній теорії Шредінгера. Науковці встановили, що нейтральна вісь — лінія сірих тонів, що прямує від чорного до білого, становить проблему. Шредінгер ніколи математично не визначав цю вісь, однак його визначення базуються на тому, як кольори розташовуються відносно неї.

Для визначення цієї нейтральної осі дослідники працювали за межами ріманового простору. Вони також виправили два додаткових ефекти. Науковці розглянули ефект Безольда-Брюке, за якого збільшення яскравості може призвести до зміни відтінку кольору. Для цього команда використовувала найкоротший шлях, а не пряму лінію у своїй геометричній моделі сприйняття кольору. Вчені також використовували найкоротший шлях у нерімановому просторі, щоб дослідити феномен низхідної віддачі у сприйнятті кольору.

Раніше ми писали, що результати нещодавнього дослідження підтвердили однакове сприйняття кольорів різними людьми. Між тим інженери з Каліфорнійського університету у Берклі заявили, що стимуляція людського ока лазером дає змогу побачити новий колір під назвою «оло».

Корали бачать без очей, — дослідження

Спецпроєкти
Вийшов Samsung Galaxy S26 Ultra від 64 999 грн: Privacy Display, Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy і найшвидша зарядка в серії
Нові Galaxy Buds 4 та Bud 4 Pro від Samsung: еволюція дизайну та покращене ANC

Результати дослідження опубліковані у журналі Computer Graphics Forum

Джерело: Interesting Engineering

Популярні новини

arrow left
arrow right
Вчені виростили "міні-мозок" в лабораторії, а потім він розв'язав інженерну задачу
Юпітер схуд, а ти — ні: розміри планети менші, ніж вважали останні 50 років
Вперше у космосі: марсохід Perseverance проїхав 400 метрів під керуванням ШІ
Найпотужніша ракета Європи: Ariane 64 вперше вивела на орбіту супутники Amazon
Біологи пропонують уповільнити старіння через "перезарядку" клітин
Дослідження доводить, що е-рідер Kindle "кращий для сну" за паперові книги
Знімайте: дослідники ToxFREE виявили небезпечні речовини у 64-х моделях навушників, вони нібито викликають рак
Третина дошкільнят в Британії не розуміють, як гортати книги — дослідження
Дослідження: геймери, що грають 10+ годин на тиждень, частіше страждають від ожиріння
Не просто мода: супутники підтвердили зв'язок між "чистотою" повітря та кількістю електромобілів на дорогах
Машинний зір: новий чип для безпілотних авто виявляє небезпеку в 4 рази швидше за людей
"Витримують контейнер вагою 15,6 т": нові чипи мають щільність 100 тис. транзисторів на сантиметр
Десятки циклів замість тисяч: ШІ визначає термін служби Li-ion батарей швидше в 50 разів
Люди, які "захоплюються" ШІ, першими демонструють ознаки вигорання
Ядро Землі може ховати до “45 океанів” водню
Gemini 3.0 розгадав 500-річну загадку Нюрнберзької хроніки за 1 годину і 2,5 центи
Вчені навчилися викликати усвідомлені сни через знайомі звуки
Науковці розкрили таємницю "скрипучості" скотчу
Вчені пояснили, чому люди повторно ухвалюють ті самі хибні рішення
Ефект "Breaking Bad" від раку існує, — дослідники
Обійшли NASA: Китай створив перше у світі ПЗ для вимірювання часу на Місяці
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати