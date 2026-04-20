Новини Пристрої 20.04.2026

Вишня дозріла: Apple розмалює iPhone 18 Pro у колір, якого чекали роками

Андрій Шадрін

Apple iPhone 18 Pro 'Dark Cherry' / Foundry & MacWorld

Витоки про iPhone зазвичай стосуються камер або продуктивності, але цього разу в центрі уваги — колір. І якщо останні звіти точні, iPhone 18 Pro нарешті відмовиться від яскравих відтінків на користь чогось набагато більш класичного та знайомого.


Новий колір iPhone 18 Pro “Dark Cherry” — головна принада

Згідно зі звітом Macworld, Apple працює над новим фірмовим кольором під назвою Dark Cherry для лінійки iPhone 18 Pro. Уявіть собі глибокий, насичений червоний відтінок, як бургундське вино, — значно стриманіший, ніж минулорічний гучний Cosmic Orange.

“Відтінок буде значно ближчим до вина, ніж до фруктового пуншу”, — повідомляє джерело в ланцюжку постачання Apple.

Очікується, що цей відтінок замінить Cosmic Orange як головний варіант оздоблення, і він явно схиляється до того преміального, приглушеного естетичного напряму, який Apple останнім часом активно досліджує. Він не намагається кричати про себе, але точно прагне виглядати дорого. Поряд із Dark Cherry Apple, за повідомленнями, тестує ще кілька кольорів: Light Blue, Dark Gray та класичний Silver.

Чому це відчувається знайомим (Kindle-вайби)

Ось цікавий момент. Той глибокий, матовий, злегка ненасичений червоний? Він не зовсім новий. Якщо він здається знайомим, то тому, що такі пристрої, як Kindle, вже якийсь час використовують схожі приглушені відтінки. Знаєте — кольори, які виглядають менш “техностильно” і більше як lifestyle-аксесуари. І саме до такого зсуву, схоже, рухається Apple.


Dark Cherry досягає ефекту, залишаючись преміальним і стриманим — різкий контраст до торішнього суперечливого Cosmic Orange,” — пише SolidAITech.

Замість сміливих, кричущих покриттів — більш м’які, насичені тони, які відчуваються преміальніше й позачасово. По суті: менше “дивіться на мене“, більше “я з розкішного каталогу”.

Для порівняння: Amazon Kindle / Image: Digital Trends

Звісно, це ще ранні витоки, а Apple має звичку змінювати все в останній момент. Але якщо Dark Cherry таки потрапить у фінал, він може стати одним з тих рідкісних кольорів iPhone, який справді відчувається свіжим — запозичивши вайб, який вже добре працює.

Пантон і відсутність чорного — дві деталі, які варто знати

Для Dark Cherry Apple використовує внутрішній код Pantone 6076, а для Light Blue — Pantone 2121. Це рідкість, коли такі дані потрапляють назовні ще на етапі розробки: зазвичай кольори тримають у суворій таємниці аж до вересневої презентації.

Три кольори iPhone 18 Pro / MacWorld

Окрема деталь, яка не на користь фанатів класики: за даними вейбо-лікера Instant Digital, iPhone 18 Pro вдруге поспіль не отримає чорного кольору. Схоже, Apple свідомо уникає темних нейтралів на Pro-лінійці, натомість роблячи ставку на відтінки, які виразніше виглядають у маркетингових матеріалах.

Не лише колір: камера теж змінюється

Кольори — лише частина анонсу. За даними MacRumors від 16 квітня, виробництво камери зі змінною діафрагмою для iPhone 18 Pro вже розпочалося — а це означає, що вперше в історії iPhone користувачі зможуть механічно регулювати кількість світла, яке потрапляє на сенсор.

Від застарілої інституції до data-product компанії: як будували Держстат 2.0
"Kатка24" – картка для геймерів від "ПриватБанку", Visa та NAVI. З нею можна отримати кешбеки, знижки та не тільки
Білий iPhone Pro Max / Image: Unsplash

Паралельно витоки підтверджують зменшений Dynamic Island та скорочений зазор між камерним блоком і склом задньої панелі — дрібниця на папері, але помітна в руках.

Нові витоки щодо iPhone 18 та iPhone Air 2: дизайн та дата виходу

Джерело: Digital Trends

На Mac з'явилась функція обмеження заряду і компактна панель Safari
Інсайдер: Apple вже запустила серійне виробництво iPhone Fold
iPhone 18 Pro отримає на 35% менший Dynamic Island: з’явилися фото чохлів
Власник "старого" iPhone 11 Pro потроїв ємність батареї за $10
Новий MacBook Neo за $599 став найпростішим у ремонті ноутбуком Apple
Apple MacBook Air M5 подорожчав на $100: швидший чип, більший SSD, 18 годин автономності
Нові iPhone коштують стільки же, скільки торік: чому Apple, попри "RAM-апокаліпсис", не збільшує ціни?
Злив iOS 27: Apple додасть сканування їжі, розумний Safari та інші функції
Apple розгорнула першу бету iOS 26.5 на 7 платформах та готує Siri до великого камбеку в iOS 27
ASUS: MacBook Neo за $599 став "шоком" для індустрії Windows-ПК
Apple Maps отримає рекламу як у Google Maps: додатковий дохід на тлі тиску на App Store
MacBook Neo все? В Apple виникли неочікувані проблеми з виробництвом
Нові витоки щодо iPhone 18 та iPhone Air 2: дизайн та дата виходу
ШІ всюди: Google повністю інтегрує Gemini у пристрої Apple macOS
Nothing анонсувала смартфон в запрошенні на презентацію Apple: просто змінили дату і назву
Google попереджає про експлойт Coruna: полює на українських користувачів iPhone
Apple представила фонові покращення безпеки для iPhone, iPad та Mac
Інсайдер: Apple додасть в iPhone 19 Pro 200-мегапіксельну камеру як в Oppo Find X9 Ultra
Марк Гурман: Apple розробляє ШІ-кулон з Siri, як доповнення iPhone
Apple iPhone 17e за $599 отримав чип A19, удвічі більше пам'яті і MagSafe з Qi2
Apple готує 4 варіанти розумних окулярів для конкуренції з Ray-Ban Meta
Файно є
Йой, най буде!
Трясця!
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
