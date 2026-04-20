Вишня дозріла: Apple розмалює iPhone 18 Pro у колір, якого чекали роками

Apple iPhone 18 Pro 'Dark Cherry'

Витоки про iPhone зазвичай стосуються камер або продуктивності, але цього разу в центрі уваги — колір. І якщо останні звіти точні, iPhone 18 Pro нарешті відмовиться від яскравих відтінків на користь чогось набагато більш класичного та знайомого.





Новий колір iPhone 18 Pro “Dark Cherry” — головна принада

Згідно зі звітом Macworld, Apple працює над новим фірмовим кольором під назвою Dark Cherry для лінійки iPhone 18 Pro. Уявіть собі глибокий, насичений червоний відтінок, як бургундське вино, — значно стриманіший, ніж минулорічний гучний Cosmic Orange.

“Відтінок буде значно ближчим до вина, ніж до фруктового пуншу”, — повідомляє джерело в ланцюжку постачання Apple.

Очікується, що цей відтінок замінить Cosmic Orange як головний варіант оздоблення, і він явно схиляється до того преміального, приглушеного естетичного напряму, який Apple останнім часом активно досліджує. Він не намагається кричати про себе, але точно прагне виглядати дорого. Поряд із Dark Cherry Apple, за повідомленнями, тестує ще кілька кольорів: Light Blue, Dark Gray та класичний Silver.

Чому це відчувається знайомим (Kindle-вайби)

Ось цікавий момент. Той глибокий, матовий, злегка ненасичений червоний? Він не зовсім новий. Якщо він здається знайомим, то тому, що такі пристрої, як Kindle, вже якийсь час використовують схожі приглушені відтінки. Знаєте — кольори, які виглядають менш “техностильно” і більше як lifestyle-аксесуари. І саме до такого зсуву, схоже, рухається Apple.





Dark Cherry досягає ефекту, залишаючись преміальним і стриманим — різкий контраст до торішнього суперечливого Cosmic Orange,” — пише SolidAITech.

Замість сміливих, кричущих покриттів — більш м’які, насичені тони, які відчуваються преміальніше й позачасово. По суті: менше “дивіться на мене“, більше “я з розкішного каталогу”.

Звісно, це ще ранні витоки, а Apple має звичку змінювати все в останній момент. Але якщо Dark Cherry таки потрапить у фінал, він може стати одним з тих рідкісних кольорів iPhone, який справді відчувається свіжим — запозичивши вайб, який вже добре працює.

Пантон і відсутність чорного — дві деталі, які варто знати

Для Dark Cherry Apple використовує внутрішній код Pantone 6076, а для Light Blue — Pantone 2121. Це рідкість, коли такі дані потрапляють назовні ще на етапі розробки: зазвичай кольори тримають у суворій таємниці аж до вересневої презентації.

Окрема деталь, яка не на користь фанатів класики: за даними вейбо-лікера Instant Digital, iPhone 18 Pro вдруге поспіль не отримає чорного кольору. Схоже, Apple свідомо уникає темних нейтралів на Pro-лінійці, натомість роблячи ставку на відтінки, які виразніше виглядають у маркетингових матеріалах.

Не лише колір: камера теж змінюється

Кольори — лише частина анонсу. За даними MacRumors від 16 квітня, виробництво камери зі змінною діафрагмою для iPhone 18 Pro вже розпочалося — а це означає, що вперше в історії iPhone користувачі зможуть механічно регулювати кількість світла, яке потрапляє на сенсор.

Паралельно витоки підтверджують зменшений Dynamic Island та скорочений зазор між камерним блоком і склом задньої панелі — дрібниця на папері, але помітна в руках.

Джерело: Digital Trends