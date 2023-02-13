Вебкамера з функціями комп’ютера: ПК Minisforum Mars MC560 розміром 15 см оснащений камерою 2,5K/30Hz HDR та всім необхідним для відеоконференцій

Особливості міні-ПК Minisforum Mars MC560 – надзвичайна компактність та повна готовність до відеоконференцій. Нова модель отримала процесор AMD Ryzen 5 5625U з 6 ядрами, що обробляють 12 потоків. Базова тактова частота становить 2,30 ГГц і може збільшуватися до 4,30 ГГц. Цей міні-ПК містить все необхідне для відеоконференцій: тут є якісна камера, мікрофон та динаміки для гучного зв’язку. Його розміри – лише 107×69 x153 мм.

Основна особливість комп’ютера – вебкамера з роздільною здатністю 2,5 [email protected], підтримкою HDR та кутом огляду 93,8 °. 2,5 K @ 30Hz. Регульована основа забезпечує зміну кута огляду на 10°.

На борту розташовані такі роз’єми:

1x HDMI 2.0 (4K при 60 Гц)

1x USB 3.2 Gen 1 Type-C (альтернативний DP, передача даних, PD)

2x USB 3.2 Gen 2 Type-A

1x RJ45 гігабітний Ethernet

1x комбінований роз’єм 3,5 мм

вхід живлення постійного струму 19 В

скидання CMOS

Відео можна спостерігати за допомогою двох підключених по HDMI та USB-C моніторів 4K/60 Гц. Комп’ютер у формфакторі невеликої прямокутної коробочки мінімізує завантаженість робочого місця гаджетами та проводами.

Mars MC560 підтримує до 64 ГБ пам’яті DDR4-3200 та має слот M.2 для встановлення твердотілих накопичувачів PCIe 3.0 NVMe. Підключення Wi-Fi 6 забезпечується встановленою картою M.2.

За заявою виробника, два динаміки на 4 Ом/3 Вт максимально адекватно передають людський голос. Широкоспрямований мікрофон, який захоплює голос під кутом 180°, використовує подвійний масив MEMS із незалежним чіпом DSP. У поєднанні з технологією ШІ він може придушувати реверберацію, інтелектуально розпізнавати людський голос та усувати шум навколишнього середовища. Комп’ютер коштує $399.

Джерело: TechPowerUp