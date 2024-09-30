Відчути гру всім тілом: Razer представила унікальну подушку з тактильним відгуком для геймерів

Компанія Razer анонсувала свою нову розробку — ігрову подушку-накладку Razer Freyja, яка використовує технологію HD Haptics для покращення тактильних відчуттів під час гри.

Razer Freyja — це подушка-накладка для комп’ютерного крісла, яка дозволяє гравцям відчувати фізичні вібрації під час гри. Пристрій забезпечує реалістичні тактильні відчуття, що відповідають подіям у грі, «від вібрації двигуна гоночного автомобіля до напруженої тиші під час стелс-місії».

Компанія Razer представила Freyja на виставці RazerCon 2024. Генеральний директор Razer Мін-Лян Тан заявив про прагнення компанії вивести геймінг на новий рівень. За його словами, Razer Freyja — це не просто аксесуар, а революція в зануренні у віртуальний світ.

Основою Razer Freyja є технологія Razer Sensa HD Haptics. Вона забезпечує точну багатонаправлену вібрацію завдяки спеціальному розташуванню моторів. Це дає змогу гравцям відчувати напрямок, відстань та інтенсивність подій у грі різними частинами тіла.

Razer Freyja можна використовувати не лише для ігор. Пристрій легко інтегрується в будь-яку мультимедійну систему, включно з комп’ютерами для геймінгу та системами для перегляду фільмів і прослуховування музики. Підтримка технологій Razer HyperSpeed Wireless та Bluetooth забезпечує сумісність з широким спектром пристроїв, зокрема ПК та Android.

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Подушка підключається до електромережі за допомогою адаптера або через Bluetooth (Swift Pair, Google Fast Pair). Пристрій розрахований на користувачів зростом від 160 до 200 см. Razer Freyja вже доступна для придбання за ціною $300.

Джерело: Techpowerup