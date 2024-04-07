Ігровий монстр Razer Blade 18 за $4799 — ноутбук отримав Intel Core 9-14900HX, NVIDIA RTX 4090 та Thunderbolt 5

Razer випустила ігровий ноутбук Blade 18, оснащений найпотужнішими мобільними процесором та відеокартою: Intel Core 9-14900HX та NVIDIA RTX 4090. Їхню роботу в іграх можна оцінити на 18” дисплеї UHD+ з частотою оновлення 200 Гц. Компанія стверджує, що Razer Blade 18 є першим ноутбуком у світі, який отримав інтерфейс передавання даних Thunderbolt 5. Засмутити може лише його ціна, ноутбук коштує $4799.

Конфігурація Razer Blade 18 підтримує вибір між двома розблокованими мобільними процесорами: Core i9-13950HX (до 5,5 ГГц) та Core i9-14900HX (до 5,8 ГГц). Доступні кілька варіантів відеокарти: NVIDIA GeForce RTX 4060, 4070, 4080 та 4090 (від 6 ГБ до 16 ГБ відеопам’яті GDDR6 та від 3072 до 9728 ядер CUDA).

Razer Blade 18 пропонує три варіанти екрана: дисплей 2560 x 1600 пікселів (QHD+), який працює з частотою до 240 Гц. Варіант QHD+ використовує технологію Mini-LED і оновлюється з частотою до 300 Гц. Найдорожчим варіантом є панель 3840 x 2400 пікселів (UHD+), яка може працювати на частоті до 200 Гц.

Іншою відмінною особливістю Blade 18 є підтримка Thunderbolt 5. Razer каже, що «підключення майбутнього» може запропонувати пропускну здатність до 120 Гбіт/с для підключення кількох дисплеїв з високою роздільною здатністю та швидкого передавання даних. Але треба уважно дивитися конфігурацію: Blade 18 з RTX 4070 або нижчою відеокартою мають Thunderbolt 4.

Доступні 16 ГБ, 32 ГБ та 64 ГБ оперативної пам’яті DDR5-5600 з можливістю оновлення до 96 ГБ. Встановлений твердотілий накопичувач M.2 до 2 ТБ, є один вільний слот. Користувач може встановити до 8 ТБ за допомогою двох твердотілих накопичувачів по 4 ТБ.

Курс QA від Mate academy. Найпростіший шлях розпочати кар'єру в ІТ та ще й з гарантованим працевлаштуванням. Інформація про курс

Також Razer Blade 18 має систему охолодження з великою випарною камерою, надкомпактний зарядний пристрій GAN, скляний трекпад XL та підсвічування Razer Chroma RGB. Товщина ноутбука 21,9 мм, а вага складає до 3,1 кг. Найдоступніша конфігурація з процесором Intel 13-го покоління коштує від $2699, моделі з чипом 14-го покоління коштують $3099 до $4799, але при цьому все ще пропонують можливість розширення оперативної та постійної пам’яті.

Джерело: Tom`s Hardware