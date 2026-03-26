Вийшов Razer Blade 16 2026: перехід з AMD на Intel та до +60% автономності

Razer Blade 16 переходить на Intel і додає до 60% часу роботи / notebookcheck

Razer представила оновлений ноутбук Razer Blade 16, який отримав нову платформу та суттєвий приріст автономності. Модель 2026 року зберігає торішній редизайн, але знову переходить на процесори Intel Core Ultra 9 386H замість AMD Ryzen AI 9. Минулого року відбувся протилежний перехід — з Intel на AMD.





Новий Razer Blade 16 2026 року може похвалитися значно кращою енергоефективністю. За даними виробника, новий чип із сімейства Intel Panther Lake дозволяє збільшити час роботи від батареї до 60% у порівнянні з торішніми конфігураціями. При цьому продуктивність не постраждала: процесор отримав більше ядер і працює разом зі швидшою пам’яттю LPDDR5X-9600, що дає кращі результати у повсякденних задачах і важких сценаріях.

Покращена енергоефективність позитивно вплинула і на графічну підсистему. Тепловий бюджет дозволив підняти TGP відеокарти зі 160 Вт до 165 Вт. Це невеликий, але відчутний бонус для ультратонкого корпусу Blade 16, де кожен ват має значення.

Екран також покращили. Максимальна яскравість зросла на 100 ніт, що дозволило відповідати стандарту TrueBlackHDR1000. Усі конфігурації отримали OLED-панель із частотою оновлення 240 Гц, що прямо говорить про ігрову орієнтацію новинки.





Водночас пристрій отримав сучасніші комунікаційні стандарти. Ноутбук тепер підтримує Thunderbolt 5 та Bluetooth 6, яких не було в попередніх версіях на AMD.

Новий ноутбук Razer Blade 16 вже доступний для замовлення. Базова конфігурація з NVIDIA GeForce RTX 5080 стартує з $3500, а топова версія з NVIDIA GeForce RTX 5090 коштує до $5000. Усі варіанти оснащуються одним і тим самим процесором Core Ultra 9 і постачаються лише в чорному кольорі.

Джерело: notebookcheck