Новини Пристрої 26.03.2026

Вийшов Razer Blade 16 2026: перехід з AMD на Intel та до +60% автономності

Вадим Карпусь

Razer Blade 16 переходить на Intel і додає до 60% часу роботи / notebookcheck

Razer представила оновлений ноутбук Razer Blade 16, який отримав нову платформу та суттєвий приріст автономності. Модель 2026 року зберігає торішній редизайн, але знову переходить на процесори Intel Core Ultra 9 386H замість AMD Ryzen AI 9. Минулого року відбувся протилежний перехід — з Intel на AMD.


Новий Razer Blade 16 2026 року може похвалитися значно кращою енергоефективністю. За даними виробника, новий чип із сімейства Intel Panther Lake дозволяє збільшити час роботи від батареї до 60% у порівнянні з торішніми конфігураціями. При цьому продуктивність не постраждала: процесор отримав більше ядер і працює разом зі швидшою пам’яттю LPDDR5X-9600, що дає кращі результати у повсякденних задачах і важких сценаріях.

Покращена енергоефективність позитивно вплинула і на графічну підсистему. Тепловий бюджет дозволив підняти TGP відеокарти зі 160 Вт до 165 Вт. Це невеликий, але відчутний бонус для ультратонкого корпусу Blade 16, де кожен ват має значення.

Екран також покращили. Максимальна яскравість зросла на 100 ніт, що дозволило відповідати стандарту TrueBlackHDR1000. Усі конфігурації отримали OLED-панель із частотою оновлення 240 Гц, що прямо говорить про ігрову орієнтацію новинки.


Водночас пристрій отримав сучасніші комунікаційні стандарти. Ноутбук тепер підтримує Thunderbolt 5 та Bluetooth 6, яких не було в попередніх версіях на AMD.

Новий ноутбук Razer Blade 16 вже доступний для замовлення. Базова конфігурація з NVIDIA GeForce RTX 5080 стартує з $3500, а топова версія з NVIDIA GeForce RTX 5090 коштує до $5000. Усі варіанти оснащуються одним і тим самим процесором Core Ultra 9 і постачаються лише в чорному кольорі.

Новий Dell XPS 16 (2026) з Intel Panther Lake споживає лише 1,5 Вт і працює до 27 годин

Джерело: notebookcheck

Xiaomi Book 14 вагою до 1 кг отримає до 32 ГБ пам'яті і нові процесори Intel Panther Lake
Lenovo випустила ігрові ноутбуки Legion 5i Gen 11 з новим процесором Intel Core Ultra 9 385H
Apple готує сенсорний MacBook Pro з Dynamic Island, OLED та новим інтерфейсом, — Марк Гурман
Новий MacBook Neo за $599 став найпростішим у ремонті ноутбуком Apple
Новий Dell XPS 16 (2026) з Intel Panther Lake споживає лише 1,5 Вт і працює до 27 годин
Apple анонсувала "спецподію" на 4 березня: що можуть показати?
HP: пам’ять вже становить 35% собівартості ПК — удвічі більше, ніж торік
1,2 ТБ за $300? Продавці ноутбуків на Amazon почали "роздувати" обсяг пам'яті за рахунок OneDrive
ASUS: MacBook Neo за $599 став "шоком" для індустрії Windows-ПК
Рожевий MacBook? Нові лептопи Apple вийдуть у "веселих" кольорах
Слабке місце Intel Core Ultra X9 388H: обмеження PCIe може завадити появі дискретних відеокарт в ноутбуках
Перші відео десктопної Android помітно відрізняються від попередніх кадрів
Apple MacBook Air M5 подорожчав на $100: швидший чип, більший SSD, 18 годин автономності
Apple анонсує захід наприкінці січня: очікуються MacBook Pro M5
Вийшли Apple MacBook Pro з M5 Pro і M5 Max: +30% продуктивності CPU, +50% GPU та 2х швидкості SSD
Lenovo представила першу у світі батарею для ноутбуків місткістю 1000 Вт·год
Nvidia, прискорюйся: китайська Moore Threads представила ноутбук з власним 12-ядерним ARM-процесором
Mac для "бідних": Apple представила MacBook Neo за $599
Google розкрила дату смерті Chrome OS та близький реліз "Android для ПК"
Забудьте про бюджетні ноутбуки: Аналітики прогнозують зростання вартості на 40%
Бюджетний Apple MacBook отримає 8 ГБ пам'яті та ціну, меншу за iPhone 17 Pro
