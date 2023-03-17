Virgin Orbit припиняє операції та тимчасово звільняє більшість співробітників на тлі невдалого запуску, збитків та падіння вартості акцій

Акції Virgin Orbit, підрозділу Virgin Group Річарда Бренсона з запуску супутників, впали після того – компанія заявила, що призупинить операції у пошуках додаткового фінансування.

Відповідно до заяви регулюючих органів, компанія хоче зберегти капітал, доки вона проводить обговорення з потенційними джерелами фінансування та вивчає стратегічні можливості. Очікується, що оперативна пауза триватиме до 21 березня.

За словами анонімного інсайдера, Virgin Orbit, дочірня компанія Virgin Galactic, оголосила про зупинення операцій на загальних зборах у середу. Майже всі співробітники Virgin Orbit було звільнено на тиждень. Представник Virgin Orbit заявив, що компанія «очікує надання оновленої інформації про майбутні операції протягом найближчих тижнів».

Акції Virgin Orbit впали на 35%, що стало найбільшим внутрішньоденним падінням з початку торгів наприкінці 2021 року. Призупинення операцій свідчить про масштаб проблеми – на рахунках немає коштів для операцій. Компанія повідомила про операційні збитки у розмірі $149 млн за перші дев’ять місяців 2022 року. Вона періодично залучала фінансування з боку Virgin Investments. Компанія має звітувати про доходи за четвертий квартал 2022 року 29 березня.

Зараз Virgin Orbit відновлюється після провалу січневого запуску. Планувалося запустити дев’ять малих супутників із космодрому Корнуолл, що мало стати першим запуском орбітальної ракети з британської території. Під час польоту ракета зазнала аварії, що призвело до втрати всіх супутників на борту. Попередньо причиною аварії вважається паливний фільтр ціною менше ніж $100 під час запуску.

За заявою представника компанії, розслідування причин аварії майже завершено. Наступна серійна ракета з внесеними до неї необхідними модифікаціями знаходиться на завершальній стадії випробувань. Раніше Virgin Orbit вдалося провести три успішні запуски супутників:

Джерело: Bloomberg