Virgin Orbit не впоралась із першим запуском з космодрому Великої Британії — ракета LauncherOne не досягла орбіти та втратила 9 супутників

9 січня 2023 року — день, що мав стати історичним для британської космічної галузі — на жаль, запам’ятається лише невдачею Virgin Orbit. Ракета LauncherOne з повітряним стартом Повітряний старт — спосіб запуску ракет або літаків з висоти кількох кілометрів, куди доставляється апарат для запуску. Засобом доставки частіше за все служить інший літак, але може виступати і повітряна куля або дирижабль., яку розробила компанія Річарда Бренсона, не змогла досягти своєї орбітальної мети через “аномалію”.

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9 січня о 17:02 за східним часом (близько опівночі за Києвом) Cosmic Girl — переобладнаний літак Boeing 747 з прикріпленою під крилом ракетою — вилетів з космодрому Корнуолл. О 18:11 (01:11 за Київським часом) він досяг необхідної висоти (10 000 м) над Атлантичним океаном біля південного узбережжя Ірландії та запустив LauncherOne з її корисним навантаженням.

У той час, як під час прямої трансляції запуску телеметричні дані демонстрували, що висота ракети знижується, ведучий не повідомив про проблеми, зазначивши що інформація може бути хибною. За кілька хвилин після цього Virgin Orbit написала у Twitter, що розгінний блок ракети та корисне навантаження досягли орбіти.

“LauncherOne в черговий раз успішно вийшла на навколоземну орбіту. Нашу місію ще не завершено, але ми вітаємо народ Великої Британії!”, — оголосила компанія у твіті.

Пізніше компанія видалила пост, натомість повідомивши, що сталася “аномалія, яка не дозволила ракеті вийти на орбіту”.

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We appear to have an anomaly that has prevented us from reaching orbit. We are evaluating the information. — Virgin Orbit (@VirginOrbit) January 9, 2023

Місія, яку назвали Start Me Up, несла дев’ять невеликих супутників на сонячно-синхронну орбіту на висоту близько 555 кілометрів. Запуск був забезпечений Національним розвідувальним управлінням США, а основним корисним навантаженням ракети були:

Два кубсати “Прометей-2”, побудовані Лабораторією оборонної науки та технологій (DSTL) Міністерства оборони Великобританії;

Два кубсати CIRCE, розроблені DSTL та Дослідницькою лабораторією ВМС США;

Кубсат для демонстрації навігаційних технологій DOVER, збудований Open Cosmos;

ForgeStar-0 — перший супутник Space Forge — стартапа з виробництва космічної техніки, що базується у Вельсі;

IOD-3 AMBER — перший супутник у сузір’ї морських супутників для британської компанії Horizon Technologies;

Кубсат STORK-6 для польської компанії SatRevolution;

AMAN — перший кубсат для уряду Оману.

Місія мала стати першим орбітальним запуском, здійсненим з території Сполученого Королівства.

“Неймовірна робота була зроблена, щоб Велика Британія вперше запустила орбітальний супутник сьогодні ввечері. Успіху всій команді”, — написав прем’єр-міністр Ріші Сунак за кілька годин до запуску.

Incredible work has gone into the UK’s first ever launch of an orbital satellite tonight. Good luck to the entire team 🛰️ https://t.co/Gq4P6mVc1d — Rishi Sunak (@RishiSunak) January 9, 2023

Попередні чотири запуски LauncherOne з аерокосмічного порту Мохаве в Каліфорнії, у період із січня 2021 року до липня 2022 року, були успішними, і їм передувала лише одна невдала спроба у травні 2020-го року, коли двигун першого ступеня ракети відключився незабаром після запалювання.

Запуск з Великої Британії також мав стати ключовою подією для Virgin Orbit, яка щосили намагається отримувати дохід. Компанія планує принаймні подвоїти кількість запусків у 2023 році. У 2022-му Virgin Orbit мала провести три запуски, натомість завершивши рік лише двома, перенісши місію Start Me Up на січень 2023.

За повідомленнями CNBC акції Virgin Orbit впали на 30% у понеділок увечері після того, як компанія підтвердила, що її перший запуск із Великої Британії не вдався.

Сполучене Королівство вже кілька років працює над комерційними космодромами, щоб захопити велику частку світового космічного ринку, що швидко зростає і, за оцінками, може скласти понад 1 трильйон доларів до 2040 року. Згідно з останніми урядовими даними, космічна галузь Великої Британії вартістю 20 млрд доларів США підтримувала близько 47 000 робочих місць у період з 2019 по 2020 рік.

Джерело: Spacenews, Arstechnica