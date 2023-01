Virgin Orbit не впоралась із першим запуском з космодрому Великої Британії — ракета LauncherOne не досягла орбіти та втратила 9 супутників

9 січня 2023 року — день, що мав стати історичним для британської космічної галузі — на жаль, запам’ятається лише невдачею Virgin Orbit. Ракета LauncherOne з повітряним стартом Повітряний старт — спосіб запуску ракет або літаків з висоти кількох кілометрів, куди доставляється апарат для запуску. Засобом доставки частіше за все служить інший літак, але може виступати і повітряна куля або дирижабль., яку розробила компанія Річарда Бренсона, не змогла досягти своєї орбітальної мети через “аномалію”.

9 січня о 17:02 за східним часом (близько опівночі за Києвом) Cosmic Girl — переобладнаний літак Boeing 747 з прикріпленою під крилом ракетою — вилетів з космодрому Корнуолл. О 18:11 (01:11 за Київським часом) він досяг необхідної висоти (10 000 м) над Атлантичним океаном біля південного узбережжя Ірландії та запустив LauncherOne з її корисним навантаженням.

У той час, як під час прямої трансляції запуску телеметричні дані демонстрували, що висота ракети знижується, ведучий не повідомив про проблеми, зазначивши що інформація може бути хибною. За кілька хвилин після цього Virgin Orbit написала у Twitter, що розгінний блок ракети та корисне навантаження досягли орбіти.

Пізніше компанія видалила пост, натомість повідомивши, що сталася “аномалія, яка не дозволила ракеті вийти на орбіту”.

We appear to have an anomaly that has prevented us from reaching orbit. We are evaluating the information.

— Virgin Orbit (@VirginOrbit) January 9, 2023