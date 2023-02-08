Virgin Orbit провалила орбітальний запуск у Великій Британії через деталь вартістю $100

Аномалією, яка завадила успішному завершенню місії Virgin Orbit, став фільтр ціною менше ніж $100. За словами генерального директора компанії Дена Гарта компонент ”змістився” й викликав проблеми під час запуску.

Virgin Orbit запустила свою історичну місію “Start Me Up” із космодрому Корнуолл 9 січня. Ракета LauncherOne успішно від’єдналася від Cosmic Girl — переобладнаного літака-носія Boeing 747 — однак так і не змогла вийти на орбіту. Пізніше компанія повідомила, що сталася “аномалія”, яка передчасно завершила місію. Компоненти ракети разом із корисним навантаженням впали на Землю “в межах затвердженого коридору безпеки”.

Ракета LauncherOne несла 9 супутників від 7 замовників, серед яких й спільний проєкт Лабораторії оборонної науки й техніки Великої Британії та Науково-морської дослідницької лабораторії США під назвою CIRCE (Coordinated Ionospheric Reconstruction CubeSat Experiment).

Virgin Orbit обіцяла провести повне розслідування першопричини аномалії, але не дочекавшися результатів, оголосила про чергову спробу запуску з Великої Британії пізніше цього року. Під час симпозіуму SmallSat в Маунтін-В’ю, Каліфорнія, Ден Гарт сказав, що розслідування триває, але доволі впевнено озвучив попередні висновки:

“Наразі все вказує на фільтр, який був на місці при збиранні ракети, але змістився після запуску. Цей компонент за $100 вивів нас з гри”.

Гарт також сказав, що Virgin Orbit більше не використовуватиме цей фільтр і зараз шукає альтернативи.

LauncherOne відзначилась чотирма успішними запусками з аерокосмічного порту Мохаве в Каліфорнії, у період із січня 2021 року до липня 2022 року і лише однією невдалою спробою у травні 2020-го року. Запуск з Великої Британії мав стати ключовою подією для Virgin Orbit — компанії, яка планує заробляти гроші на запусках та принаймні подвоїти їхню кількість у 2023 році. У 2022-му Virgin Orbit мала провести три запуски, натомість завершивши рік лише двома, перенісши місію Start Me Up на січень 2023.

За повідомленнями CNBC акції Virgin Orbit впали на 30% після того, як компанія підтвердила, що її перший запуск із Великої Британії не вдався.

Джерело: Engadget