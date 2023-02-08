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Virgin Orbit провалила орбітальний запуск у Великій Британії через деталь вартістю $100

Virgin Orbit провалила орбітальний запуск у Великій Британії через деталь вартістю $100

Аномалією, яка завадила успішному завершенню місії Virgin Orbit, став фільтр ціною менше ніж $100. За словами генерального директора компанії Дена Гарта компонент ”змістився” й викликав проблеми під час запуску.  

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Virgin Orbit запустила свою історичну місію “Start Me Up” із космодрому Корнуолл 9 січня. Ракета LauncherOne успішно від’єдналася від Cosmic Girl — переобладнаного літака-носія Boeing 747 — однак так і не змогла вийти на орбіту.  Пізніше компанія повідомила, що сталася “аномалія”, яка передчасно завершила місію. Компоненти ракети разом із корисним навантаженням впали на Землю “в межах затвердженого коридору безпеки”. 

Cosmic Girl з ракетою LauncherOne від Virgin Orbit, прикріпленою до крила, перед першим запуском у Великій Британії. Космодромі Корнуолл, аеропорт Ньюквей, 9 січня 2023 року. Фото: Генрі Ніколлс/Reuters
Cosmic Girl з ракетою LauncherOne від Virgin Orbit, прикріпленою до крила, перед першим запуском у Великій Британії. Космодром Корнуолл, аеропорт Ньюквей, 9 січня 2023 року.
Фото: Генрі Ніколлс/Reuters

Ракета LauncherOne несла 9 супутників від 7 замовників, серед яких  й спільний проєкт Лабораторії оборонної науки й техніки Великої Британії та Науково-морської дослідницької лабораторії США під назвою CIRCE (Coordinated Ionospheric Reconstruction CubeSat Experiment). 

Virgin Orbit обіцяла провести повне розслідування першопричини аномалії, але не дочекавшися результатів, оголосила про чергову спробу запуску з Великої Британії пізніше цього року. Під час симпозіуму SmallSat в Маунтін-В’ю, Каліфорнія, Ден Гарт сказав, що розслідування триває, але доволі впевнено озвучив попередні висновки:

“Наразі все вказує на фільтр, який був на місці при збиранні ракети, але змістився після запуску. Цей компонент за $100 вивів нас з гри”.

Гарт також сказав, що Virgin Orbit більше не використовуватиме цей фільтр і зараз шукає альтернативи.

LauncherOne відзначилась чотирма успішними запусками з аерокосмічного порту Мохаве в Каліфорнії, у період із січня 2021 року до липня 2022 року і лише однією невдалою спробою у травні 2020-го року. Запуск з Великої Британії мав стати ключовою подією для Virgin Orbit — компанії, яка планує заробляти гроші на запусках та принаймні подвоїти їхню кількість у 2023 році. У 2022-му Virgin Orbit мала провести три запуски, натомість завершивши рік лише двома, перенісши місію Start Me Up на січень 2023.

За повідомленнями CNBC акції Virgin Orbit впали на 30% після того, як компанія підтвердила, що її перший запуск із Великої Британії не вдався.

Джерело: Engadget


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