Виробник електропікапів Rivian працює над створенням електровелосипеда

Як повідомляє ресурс Bloomberg, посилаючись на обізнані джерела, виробник електромобілів Rivian розробляє електричний велосипед. Судячи з усього, генеральний директор Р. Дж. Скариндж розповів співробітникам про зусилля зі створення електровелосипеда під час зборів компанії в п’ятницю. Він зазначив, що зараз над цим проєктом працює невелика команда.

Зазначимо, раніше Скариндж натякав на можливий вихід на мікромобільність. Крім того, компанія має патенти на конструкції та компоненти електричних велосипедів.

Попри весь галас навколо електромобілів, з 2021 року електричні велосипеди фактично перевершили за продажами електричні та гібридні автомобілі в США. А в Європі продажі електровелосипедів можуть перевершити кількість всіх проданих автомобілів, електричних або з ДВС. Це приваблива категорія для компанії, яка намагається вийти на прибутковість.

Додамо, багато інших автовиробників також виявляють інтерес до ринку електровелосипедів. Наприклад, Porsche, Mercedes, Jeep, GM, Hummer та інші намагаються закріпитись на цьому ринку. Водночас навіть такі відомі виробники електричних велосипедів, як Rad Power та VanMoof, нещодавно постали перед труднощами після того, як досягли успіху під час карантину.

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Джерело: The Verge