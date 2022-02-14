Электровелосипеды Porsche: автопроизводитель берет под контроль Fazua и создает два предприятия совместно с Ponooc

Porsche продолжает расширять свое присутствие в секторе электрических велосипедов. Штутгартский производитель приобрел долю в Fazua, занимающейся производством силовых установок для электрических велосипедов, а также установил стратегическое партнерство с Ponooc Investment BV – голландской компанией, которая занимается решениями в области устойчивой энергетики и мобильности.

Автоконцерн из Германии стремится выйти на рынок электровелосипедов, используя свои ноу-хау в автомобильном мире. Для этого они следуют четкой стратегии: опыт Porsche будет дополнен рыночными ноу-хау Fazua и Ponooc, которые имеют широкий портфель компаний в области микромобильности и мобильных платформ.

Porsche приобрела 20% акций с опционом на покупку, позволяя полностью взять под контроль Fazua. Компания из Оттобрунна, базирующаяся недалеко от Мюнхена и насчитывающая более 100 сотрудников, была основана в 2013 году и является пионером в разработке легких и компактных силовых установок, создавая новую категорию «легких электрических велосипедов» и предоставляя свои технологии более чем 40 брендам. Обе стороны договорились не разглашать цену покупки.

В партнерстве с Ponooc немецкий автопроизводитель планирует создать два совместных предприятия, сосредоточенных на электротранспорте. Первое из них будет производить и распространять электровелосипеды Porsche следующего поколения, а второе сосредоточится на технологических решениях для микромобильности.

Группа Pon Holdings BV насчитывает 16 тыс. сотрудников по всему миру и сосредоточена, в частности, на велосипедных и автомобильных продуктах.

Создание совместных предприятий, а также сделка с Fazua подлежат согласованию с соответствующими антимонопольными органами.

Немецкая фирма по производству спортивных автомобилей полна решимости постоянно инвестировать в динамично развивающийся сектор электрических велосипедов, поскольку несколько месяцев назад они уже анонсировали платформу цифровых услуг Cyklaer – совместную инициативу Porsche Digital и производителя велосипедов Storck, первым проектом которого станет электрический велосипед с цифровым зеркалом и поддержкой смартфона.

В марте 2021 года Porsche увеличила долю в производителе электромобилей Rimac, у которого есть подразделение Greyp Bikes, сосредоточенное только на электрических велосипедах.