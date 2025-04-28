Японський YKK анонсував першу у світі «самозастібну» блискавку для одягу — має вбудований двигун і пульт керування

YKK

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Найбільший у світі виробник застібок-блискавок для одягу японська компанія YKK розробляє самохідну блискавку з вбудованим двигуном і редукторним механізмом.

Зазначається, що застібнути таку блискавку можна буде, натиснувши кнопку на дротовому пульті дистанційного керування. У YKK очікують, що їхня розробка отримає широке промислове використання.

Окрім цього розробники опублікували відео, де використовують свій пристрій для застібання пари наметів, на що витрачається близько 50 секунд.

У прототипі використовується обертова черв’ячна передача, яка проходить через зуби з обох боків і тягне за собою блискавку. На відео видно кабель живлення, прикріплений до прототипу, коли він сам застібається.

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На додаток до мініатюризації технологій і додавання батареї, YKK також потрібно буде розробити деякі механізми безпеки, перш ніж її самохідна блискавка зможе коли-небудь застосовуватись у одязі, гарантуючи, що нічого не застрягне. Наразі розміри прототипу дещо більші за розміри блискавок, що використовуються у одязі. Тож у цьому плані компанії ще є над чим попрацювати.

Чим дивували цьогоріч на CES 2025

Нагадаємо, що цьогоріч на масштабній виставці побутової електроніки CES 2025 у Лас-Вегасі також було представлено низку незвичайних розробок.

Зокрема, компанія Birdfy анонсувала Birdfy Bath Pro — щось на кшталт розумного басейну для птахів обладнаного камерами (для того, щоб ви могли поспостерігати, як, наприклад, купається горобець, чому ні?). Пристрій оснащений двома камерами — ширококутною та камерою автовідстеження; і має ШІ-функцію, яка аналізує дії відвідувачів водойми.

Токійська фірма Yukai Engineering представила Nékojita FuFu — маленького робота-кота, що кріпиться на чашку чи миску і може подути на ваші їжу чи напої, щоб охолодити їх. Робот оснащений вентилятором і працює за спеціальним алгоритмом, який визначає силу подиху і дозволяє робити це з інтервалами, подібними до людських.

Ще одна японська фірма Kirin Holdings на CES 2025 презентувала нову електронну ложку, яка робить їжу солонішою. За словами компанії, пристрій використовує слабкий електричний струм, щоб концентрувати молекули іонів натрію у їжі, посилюючи смак.

Джерело: The Verge

Розділ Технології виходить за підтримки

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