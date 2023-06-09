Wizard with a Gun, The Talos Principle II, Baby Steps та Human Fall Flat 2 – Devolver Digital провела власну презентацію нових ігор

Видавець Devolver Digital провів власну презентацію, в рамках якої поділився подробицями та трейлерами про деякі проєкти, які перебувають у розробці. Проте більшість презентації оберталася навколо талісмана Volvy, вигаданої історії впливу талісмана на ігрову культуру й «повернення» персонажа у вигляді робота (VOLV-E).

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Повну 22-хвилинну презентацію Devolver Digital можна переглянути на YouTube-каналі компанії, а в цьому матеріалі ми коротко зупинимося на найцікавіших проєктах.

Wizard with a Gun

Wizard with a Gun – це гра на виживання, тематика якої нагадує фентезійну гру, змішану з вестерном. Гравцю доведеться збирати ресурси, будувати будівлі та досліджувати велику карту. Гра вийде у 2023 році на платформах ПК, PS5 та Xbox Series X/S. Демоверсія вже доступна у Steam.

The Talos Principle II

Новий геймплейний трейлер The Talos Principle II показав, на що чекати від містичних головоломок цієї гри. Гра вийде цього року на платформах PS5, Xbox Series X/S та ПК.

Baby Steps

У Baby Steps користувач гратиме за Нейта, невдаху, що спотикається на своєму шляху в гору. Гра описується як «буквальний симулятор ходьби», так що, судячи з усього, доведеться керуватиме ногами Нейта. Гра вийде у 2024 році для PS5 та ПК.

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Human Fall Flat 2

Human Fall Flat 2 – це продовження головоломки від третьої особи. «Кожен складний рівень містить нові іграшки та пристрої, з якими ви можете поратися, вирішуючи низку диявольських головоломок поодинці або в команді до восьми друзів», – йдеться в описі проєкту. Інформація про терміни виходу гри наразі не повідомляється.

Джерело: The Verge