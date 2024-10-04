World Wide Web Foundation (WWWF) засновника інтернету Тіма Бернерса-Лі припинила роботу

Минулого тижня World Wide Web Foundation (WWWF) у відкритому листі повідомила про завершення роботи. за 15 років свого існування некомерційна організація намагалася зробити інтернет безпечнішим та доступнішим.

WWWF була заснована у 2009 році Тімом Бернерсом-Лі, людиною, яку вважають винахідником всесвітньої павутини. Діяльність організації у багатьох моментах зробила інтернет таким, яким він є.

«Багато років Web Foundation була стандартним носієм безпечної, надійної та ефективної мережі. WF зібралася як незалежний голос з ключових актуальних питань, проводила новаторські дослідження, впливала на значну глобальну політику, започаткували колективи та створили інноваційні інструменти для цієї галузі. Ця робота просунула порядок денний безпечної, надійної та відкритої мережі та допомогла підтримати ширший рух пристрасних прихильників, сприяючи розширенню доступу та кращому досвіду онлайн для сотень мільйонів людей. Ми неймовірно пишаємося впливом організації та дякуємо нашим прихильникам за можливість для нас значно зрушити з місця у розв’язанні проблем доступності протягом останніх багатьох років».

На момент створення фондації лише 20% населення планети мали доступ до інтернету. Сьогодні ця цифра зросла до 70% і не збирається зупинятися. Але зі зростанням також збільшуються загрози шахрайства, зловмисного програмного забезпечення та хакерів.

У відкритому листі Бернерс-Лі пише, що тоді як сучасний інтернет продовжує стикатися з новими викликами, за останнє десятиліття з лишком утворилося багато чудових організацій, які захищають принципи інтернету та права користувачів онлайн.

Тім Бернерс-Лі закриває WWWF, щоб зосередитися на Solid Protocol, який має на меті створити більш відкриту та децентралізовану мережу.

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Джерело: PCWorld

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