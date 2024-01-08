Новини CES 2024 08.01.2024 о 13:38 comment views icon

Xreal Air 2 Ultra — доступна альтернатива Apple Vision Pro за ціною $699 (але вимагає зовнішнього обчислювального пристрою)

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Вадим Карпусь

Автор новин

Xreal Air 2 Ultra — доступна альтернатива Apple Vision Pro за ціною $699 (але вимагає зовнішнього обчислювального пристрою)

Компанія Xreal, що раніше називалася Nreal, показала на виставці CES 2024 нові окуляри доповненої реальності під назвою Xreal Air 2 Ultra. Новинка пропонує низку характеристик, які дозволять їй конкурувати з Apple Vision Pro, але при цьому ціна заявлена у кілька разів менше.

Так, для Xreal Air 2 Ultra характерне просторове відстеження 6DoF (шість ступенів свободи) та відстеження рук. Крім того, пристрій забезпечує широке поле зору (52 градуси) та роздільну здатність 42 пікселі на кожен градус. Конструкція виготовлена в титановому корпусі й має масу 80 г. Компанія стверджує, що ці характеристики роблять Air 2 Ultra за $699 привабливою альтернативою Vision Pro вартістю $3499.

Xreal Air 2 Ultra — доступная альтернатива Apple Vision Pro по цене $699 (но требующая внешнего вычислительного устройства)

На відміну від автономних гарнітур змішаної реальності, окуляри серії Air 2 вимагають використання зовнішнього обчислювального пристрою, такого як смартфон, комп’ютер або модуль Xreal Beam, які підключаються через USB-C. У той час як більш ранні Air 2 Pro і Air 2 позиціювалися скоріше як пристрої з персональним дисплеєм, Air 2 Ultra наголошує на своїх можливостях просторових обчислень з 6 ступенями свободи. Таким чином, віртуальні об’єкти можна порівняти з реальним світом.

Це забезпечується подвійними 3D-датчиками навколишнього середовища на передній панелі, а також процесорами Samsung Galaxy S23 або S22, iPhone 15 або на будь-якому комп’ютері Mac або Windows, на якому може працювати програма Xreal Nebula. Компанія зараз не планує підтримувати більше смартфонів, але працює над новим спеціальним обчислювальним блоком для Air 2 Ultra.

Xreal Air 2 Ultra — доступная альтернатива Apple Vision Pro по цене $699 (но требующая внешнего вычислительного устройства)

Air 2 Ultra підтримує три рівні електрохромованого затемнення для більшого занурення (без необхідності фізичного екрана), а також технологію спрямованого звуку для підвищення конфіденційності та містить подвійні мікрофони для голосової взаємодії. В окулярах використовуються панелі Sony micro OLED з роздільною здатністю 1080p на око, частотою оновлення до 120 Гц (90 Гц в 3D-режимі) і яскравістю до 500 ніт (250 ніт у 3D-режимі). Xreal уточнила, що окуляри можуть відображати віртуальний 2D-екран на відстані 154 дюймів з відстані 13 футів і що вони «сертифіковані TÜV Rheinland для Color Accuracy, Eye Comfort, Low Blue Light і Flicker Free».

Вакансії

Журналіст, автор історій про IT, бізнес та людей в MC.today MC.today

Technical Support (Casgate) Overonix Technologies

Frontend developer (React) Go Interactive

Back-End Engineer (Python) Go Interactive

Окуляри Xreal Air 2 Ultra вже доступні для попереднього замовлення за ціною $699, а фактичні постачання розпочнуться у березні. Поки що вони орієнтовані більше на розробників. Майбутній NRSDK 2.2 на базі Unity почне поширюватися разом із постачанням пристроїв. Лише після цього розробники зможуть почати використовувати переваги новинки у своїх застосунках.

Джерело: Engadget

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