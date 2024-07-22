Як ЦРУ «викрало» радянський місячний зонд: таємна операція часів космічних перегонів

У розпал космічної гонки між США та СРСР американська розвідка провела таємну операцію з вивчення радянської космічної техніки, розібравши виставковий зразок зонда «Луна-2».

У 1959 році, коли космічне суперництво між Сполученими Штатами та Радянським Союзом досягло піка, Центральне розвідувальне управління (ЦРУ) США здійснило незвичайну операцію. Агенти таємно розібрали радянський космічний апарат «Луна-2» (Lunik 2), який експонувався на виставці досягнень СРСР, щоб дослідити технології, використані під час його створення.

Операція тривала 24 години. За цей час команда ЦРУ отримала необмежений доступ до експонату, який виявився не макетом, а повноцінним функціональним пристроєм. Агенти розібрали апарат, сфотографували всі деталі, не виймаючи їх із ящика, а потім зібрали все назад. Радянська сторона так і не дізналася про це втручання.

Результати цієї операції виявилися надзвичайно цінними для американської розвідки. Аналіз фотографій дав змогу ідентифікувати виробника «Луни-2», встановити, що це був п’ятий виготовлений екземпляр, а також визначити трьох постачальників електричних компонентів. Крім того, вдалося розшифрувати систему нумерації деталей, яку, ймовірно, використовували й в інших радянських космічних апаратах.

Операція не обійшлася без курйозів. Найскладнішим завданням виявилося повторне складання апарату. «Ми витратили майже годину на це, один чоловік у тісному носовому відсіку намагався встановити кулю в потрібне положення, а інший у моторному відсіку намагався з’єднати різьбу на кінці стержня, якого він не бачив», — йдеться в розсекреченому документі ЦРУ.

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Джерело: Space, Cia.gov