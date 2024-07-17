Астероїд розміром із круїзний лайнер наблизиться до Землі — зонд ESA вилітає назустріч

Європейське космічне агентство (ESA) планує відправити космічний апарат «Рамзес» для супроводу астероїда Апофіс під час його наближення до нашої планети 13 квітня 2029 року. Астероїд діаметром 375 метрів пролетить на відстані лише 32 000 кілометрів від Землі — ближче, ніж деякі супутники на орбіті.

Попри близьке проходження, Апофіс не становить загрози для Землі. Учені NASA підтвердили, що ризику зіткнення немає принаймні впродовж наступного століття. Однак це наближення надає унікальну можливість для досліджень. Астрономи вважають, що астероїд такого розміру наближається до Землі лише раз на 5000–10 000 років.

ESA планує запустити «Рамзес» у квітні 2028 року, щоб він прибув до Апофіса за два місяці до зближення із Землею. Остаточне рішення щодо місії ухвалять у листопаді 2025 року.

Апофіс цікавий науковцям як кам’янистий астероїд S-типу. Такі об’єкти становлять найпоширеніший клас потенційно небезпечних астероїдів. Дослідження його складу та властивостей допоможе розробити методи захисту Землі від можливих зіткнень у майбутньому.

«Рамзес продемонструє, що людство може розгорнути розвідувальну місію для зустрічі з астероїдом, що наближається, усього за кілька років», — заявив Річард Мойссл (Richard Moissl), керівник Управління планетарної оборони ESA. «Цей тип місії є наріжним каменем реагування людства на небезпечні астероїди. Спочатку буде запущена розвідувальна місія для аналізу орбіти та структури астероїда, що наближається. Результати будуть використані для визначення найкращого способу відхилення астероїда».

«Рамзес» спостерігатиме за Апофісом до й після проходження повз Землю. Це дасть змогу вивчити, як гравітація нашої планети вплине на астероїд. Учені очікують побачити зміни у формі, орієнтації та обертанні космічного тіла.

NASA також долучиться до дослідження Апофіса. Космічний апарат OSIRIS-APEX, який нещодавно доставив зразки з астероїда Бенну, вирушить до Апофіса одразу після його зближення із Землею.

Співпраця між ESA та NASA у вивченні астероїдів не нова. Раніше агентства успішно провели місію DART з відхилення астероїда Диморфос. Європейський зонд «Гера» вирушить досліджувати наслідки цього експерименту вже в жовтні цього року.

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Джерело: CNN