З заходу на схід. Аналітики дослідили рівень стресу серед європейських працівників

Понад половина опитаних офісних працівників у 8 європейських країнах заявляють, що переживали стрес нещодавно. Здебільшого — через робочі питання.

Такі результати опитування, проведеного Gradus Research.

В опитуванні взяли участь офісні працівники:

Німеччини;

Франції;

Італії;

Великобританії;

Іспанії;

Нідерландів;

Польщі;

України.

Найвищий показник рівня емоційного напруження у працівників офісів в Україні. Але, як підкреслили в дослідженні, робота тут ні до чого.

З заходу на схід

Більше половини (56%) опитаних офісних працівників у 8 європейських країнах заявляють, що переживали стрес нещодавно.

Показник рівня емоційного напруження працівників офісів в Україні зі зрозумілих причин вищий і складає 78%.

Найближчими до України за рівнем стресу серед офісних працівників є Польща та Німеччина, де близько двох третіх опитаних декларували нещодавно пережите емоційне напруження (61% та 60% відповідно).

Респонденти з Іспанії та Нідерландів більш розслаблені та відчували такі емоції менше за інші опитані країни (42%).

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Найбільше страждають не міленіали

Попри розповсюджену думку про те, що саме мілленіали стикаються із найбільшою кількістю складнощів у своєму житті в силу різних факторів (побудови сім’ї, кар’єри, виховання дітей тощо), дослідження демонструє, що в більшій мірі стресують офісні працівники з покоління Z — респонденти віком 25-34 роки.

Частка мілленіалів, (опитаних віком 35-44 роки), які відчували сильні негативні емоції, склала близько половини (53%), як і представників покоління Х (51% у віковій групі 45-55 років).

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Причини стресу

У топ-5 основних факторів, які викликають стрес у офісних працівників, входять робота, фінансові питання, стосунки у сім’ї, стан власного здоров’я та соціо-політична ситуація в країні.

Робота й пов’язані з нею питання є першочерговим фактором, який спричиняє емоційне напруження у респондентів в усіх досліджуваних країнах, окрім України — у нас цей показник є другим за поширеністю (38% респондентів), тоді як на перше місце виходить соціо-політична ситуація всередині країни (52% опитаних офісних працівників), що вочевидь пов’язано з викликами війни. Респонденти інших держав переживали негативні емоції з аналогічної причини суттєво менше, зокрема 27% — в Німеччині, 19% — у Франції, 12% — в Іспанії та 10% — в Італії.

є першочерговим фактором, який спричиняє емоційне напруження у респондентів в усіх досліджуваних країнах, окрім України — у нас цей показник є другим за поширеністю (38% респондентів), тоді як на перше місце виходить (52% опитаних офісних працівників), що вочевидь пов’язано з викликами війни. Респонденти інших держав переживали негативні емоції з аналогічної причини суттєво менше, зокрема 27% — в Німеччині, 19% — у Франції, 12% — в Іспанії та 10% — в Італії. Для близько третини (34%) офісних працівників фінансові питання спричиняють стрес — і найсуттєвіше це відчувають респонденти з Великобританії (45%). В Україні цей показник склав 36%, що є середнім значенням серед країн-учасниць дослідження. У Польщі ж кількість опитаних офісних працівників, які стресують через фінансові питання, є найменшою (25%).

Чверть респондентів останнім часом переживали сильні негативні емоції через сімейні питання та стосунки. З-поміж усіх вікових груп, найбільше цим переймалися опитані Gen Z (31%), порівняно з 21% міленіалів та 20% Gen X.

З-поміж усіх вікових груп, найбільше цим переймалися опитані Gen Z (31%), порівняно з 21% міленіалів та 20% Gen X. Стан власного здоров’я є причиною емоційного напруження для 22% опитаних офісних працівників з найбільшим показником у Франції (34%). Наступними слідують Польща та Україна, в яких число респондентів, які відчувають стрес з цього приводу, є майже ідентичним (25% та 24%, відповідно).

є причиною емоційного напруження для 22% опитаних офісних працівників з найбільшим показником у Франції (34%). Наступними слідують Польща та Україна, в яких число респондентів, які відчувають стрес з цього приводу, є майже ідентичним (25% та 24%, відповідно). Загальносвітова соціо-політична ситуація хвилює українських офісних працівників найбільше (31%) з-поміж респондентів з усіх досліджуваних країн. Наступними слідують Німеччина (27%), Нідерланди (21%), Франція (19%) та Великобританія (19%).

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