Новини Софт 06.09.2023 о 11:31

За допомогою Cinebench тепер можна тестувати GPU

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Юрій Орос

Автор новин

Компанія Maxon випустила нову версію свого знаменитого бенчмарка для процесорів. Cinebench 2024 цікавий тим, що додав можливість тестувати потужність відеокарт.

За допомогою Cinebench тепер можна тестувати GPUТакої функції в Cinebench не було з 15 версії, яка вийшла майже 10 років тому, передає The Verge. Для випробовування продуктивності бенчмарк багато разів рендерить одне зображення (Maxon називає це «послідовним файлом сцени»), вимірюючи наскільки швидко впорається конкретне обладнання. Схоже, що виробник використовує однакове зображення для тестування центрального й графічного процесора. Це може дати користувачу змогу зрозуміти переваги GPU для таких завдань.

Також зазначається, що Cinebench 2024 розширить підтримку процесорів Apple Silicon. Скорше за все з’явиться апаратна підтримка процесорів Apple M2, оскільки M1 уже підтримувався у минулій, 23-й версії Cinebench.

Нову версію Cinebench можна безплатно завантажити на сайті Maxon.

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