За пів року роботу знайшли близько 20% випускників курсів IT Generation Мінцифри. Статистика по школах

Міністерство цифрової трансформації назвало актуальну кількість випускників, яким після закінчення курсів ІТ Generation вдалося знайти роботу.

Про це йдеться у відповіді Мінцифри для DOU.

Довідка Highload. ІТ Generation — освітній проєкт для навчання ІТ-спеціальностей. Фінансування проєкту взяла на себе блокчейн-екосистема Binance. Тоді анонсували, що компанія витратить на навчання українців мільйон доларів, але із нюансом — кожен студент має зареєструвати криптогаманець. Проєкт завершився влітку 2023 року.

Найбільше випускників ІТ Generation було у напрямах Front-end, QA та UI/UX Design.

Станом на 27 липня з 1 877 випускників було 148 працевлаштованих.

Через пів року, станом на 31 січня роботу знайшли вже 368 учасників, що складає 19,6% . Загальна кількість випускників — 1877.

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Статистика по школах

GoIT — 57 знайшли роботу (тобто 38% від усіх студентів школи)

A-Level — 42 (30%)

Source IT — 39 (23%)

Laba — 39 (15%)

Beetroot Academy — 26 (32%)

DAN IT — 25 (51%)

Mate academy — 23 (25%)

SkillUP — 19 (24%)

Sigma Software University — 16 (9%)

Hillel IT School — 15 (9%)

Choice31 — 14 (39%)

Prog Academy — 13 (8%)

CyberBionic — 10 (18%)

WebPromo — 9 (33%)

Startup IT Academy — 4 (6%)

IAMPM — 3 (16%)

Logos IT School — 3 (2%)

EPAM University — 2 (3%)

IT Education Academy (ITEA) — 2 (2%)

ISSP Training Center — 1 (5%)

На запитання, чи є в планах проєкт ІT Generation 2.0, у Мінцифри нещодавно відповіли:

«Ми плануємо провести дослідження ринку праці, щоб наші освітні проєкти максимально відповідали потребам індустрії та суспільства. Через повномасштабну війну ринок праці зазнав значних змін. Тому плани щодо наших освітніх проєктів у 2024 році ми будемо формувати саме на основі актуальних даних»

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