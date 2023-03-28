За рік війни в Україні зареєстрували понад 202 тис. нових ФОП, на першому місці – бізнес з роздрібної торгівлі

Незважаючи на повномасштабне російське вторгнення, український малий бізнес продовжує розвиватися та сплачувати податки на потреби держави та ЗСУ. Про це свідчать дані opendatabot. Протягом року війни в Україні було відкрито понад 202 тис. нових ФОП. Найбільше нових бізнесів відкривається у сфері роздрібної торгівлі.

Після початку гарячої фази багаторічної російсько-української війни в лютому 2022 року реєстри деякий час не працювали та відкрити ФОП було неможливо. Проте після відновлення можливості відкривати власну справу через «Дію» лише за першу добу було зареєстровано понад тисячу нових бізнесів. За весь березень 2023 року було зареєстровано 1946 нових ФОП. Вже у квітні кількість реєстрацій зросла до 12,6 тис. Відтоді кількість нових ФОП поступово збільшувалася, сягнувши піку у вересні з 20,1 тис.

Восени та на початку зими фіксувався деякий спад. Ймовірно, він був викликаний масовими російськими обстрілами об’єктів енергетичної інфраструктури та блекаутами. Проте вже на початку 2023 кількість нових малих та середніх бізнесів знову почала рости.

Найбільшу кількість нових ФОП від початку повномасштабного вторгнення зареєстрували в Києві — 29 тис. На Львівщині в з’явилось 16,8 тис. ФОП, на Дніпропетровщині — 15,9 тис.

Повномасштабна війна суттєво вплинула на сфери діяльності нових бізнесів. До війни найчастіше нову справу відкривали з КВЕД «Комп’ютерне програмування, консультування та пов’язана з ними діяльність», а категорії «Надання інформаційних послуг» та «Надання інших індивідуальних послуг» обіймали третю та четверту позиції. Однак у 2022 році частіше відкривали нові ФОП для роздрібної торгівлі. Програмування опустилося на другу сходинку за популярністю. Третє місце посли справи у сфері оптової торгівлі автотранспортом. Натомість інформаційні та індивідуальні послуги обіймають 5 та 7 місця у переліку відповідно.

Війна також вплинула на гендерні пропорції серед нових ФОП. Так, у 2023 році кожен другий новий ФОП відкривають жінки.

Джерело: opendatabot