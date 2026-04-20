Новини Україна 20.04.2026

ПДВ для ФОП відміняється: уряд домовився з МВФ

Вадим Карпусь

Схоже, уряд змирився з тим, що не вдасться реалізувати його ідею із запровадженням ПДВ для ФОП. Ще наприкінці 2025 року Мінфін опублікував законопроєкт про 20% ПДВ для ФОПів, які отримують виручку у сумі понад 1 млн грн. Після нищівної критики від підприємців та навіть парламентарів, Мінфін вирішив підсолодити гірку пігулку та збільшити ліміт доходу без запровадження ПДВ для ФОП до 4 млн грн.


Та схоже, що навіть це “компромісний” варіант запровадження ПДВ не знайшов підтримки серед депутатів. Тому уряд ввімкнув задню в цьому питання та більше не наполягає на додатковому податку для ФОП. Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко заявила, що міжнародні партнери “з розумінням поставився до чутливості питання запровадження оподаткування ПДВ для ФОПів”. Юлія Свириденко заявила наступне:

“МВФ з розумінням поставився до чутливості питання запровадження оподаткування ПДВ для ФОПів — як для суспільства, так і для парламенту. Під час Весняних зборів ми знайшли розуміння в партнерів у тому, що це справді сенситивна тема і не конструктивна ідея, як і казав про це президент Зеленський неодноразово представникам МВФ.

Під час весняних зборів у Вашингтоні ми проводили численні консультації з МВФ та європейськими партнерами. Будемо й надалі працювати разом над необхідними рішеннями та опрацьовувати інші альтернативні заходи для забезпечення дохідної частини бюджету на 2027 рік.”

Наразі невідомо, чи не повернуться в майбутньому можновладці знову до цієї теми. Проте зараз, схоже, малий бізнес може видихнути та продовжувати діяльність без складного адміністрування ПДВ. Поки що. Не виключено, що уряд розробить новий законопроєкт щодо ПДВ для ФОП або з іншими податками для приватних підприємців. Адже Україна залежить від зовнішнього фінансування, проте продовжує роздавати гроші громадянам через різноманітні програми.

Майже третина ФОПів планують закрити свій бізнес найближчим часом – наслідки підвищення податків


Портрет українського геймера у 2026 році: RTX 3060, 32 ГБ оперативної пам’яті та S.T.A.L.K.E.R. 2 у бібліотеці
Українець запустив DOT.map: онлайн-архів війни на мапі з датами та фото
Vodafone і lifecell запустили дешеві тарифи за 190 та 200 грн на місяць: але є нюанс
SpaceX запустить 120 супутників для ЗСУ: вони працюватимуть в українській мережі UASAT NANO
В Україні може з'явитися новий мобільний оператор: лише для ЗСУ
Блокування Telegram в Україні: чому це складніше, ніж здається
"єЧек" та "Пульс" в Україні: Мінекономіки хоче вирішувати до 10 проблем бізнесу щомісяця
В Україні запрацював кешбек за пальне: з виплатами до 1000 грн/місяць
В застосунку Uklon запустили продаж квитків на автобуси
Український сервіс Rail-X зі сповіщеннями про закриті залізничні переїзди перезапустився: у форматі community-driven
20 нових послуг в "Дії": електронний військовий облік, європротокол та цифровий гаманець eWallet
В Україні запровадили нові правила перенесення номера: термін до 2-х годин та легше скасування
У "Дія" з’явиться голосовий ШІ: як це працюватиме
"Дія", кібербезпека та ШІ: Україна поділилася досвідом з Японією
В Україні хочуть заборонити школярам користуватися смартфонами та планшетами
Продажі електромобілів у світі впали на 11%, в Україні — обвалилися на 76%
В Приват24 додали IBAN-сканер для миттєвого заповнення реквізитів
В Україну завезли 504 авто з податком на розкіш: у 3 рази менше, ніж торік
На Rozetka з'явився ШІ: для порівняння товарів і підсумку відгуків
"Ощадбанк" вимкнув сервери через підозру на DDoS-атаку: не працює застосунок та сервіси
Vodafone оновлює тарифи з 1 березня: до +70 грн в передплаті й контрактах
