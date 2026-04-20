ПДВ для ФОП відміняється: уряд домовився з МВФ

Схоже, уряд змирився з тим, що не вдасться реалізувати його ідею із запровадженням ПДВ для ФОП. Ще наприкінці 2025 року Мінфін опублікував законопроєкт про 20% ПДВ для ФОПів, які отримують виручку у сумі понад 1 млн грн. Після нищівної критики від підприємців та навіть парламентарів, Мінфін вирішив підсолодити гірку пігулку та збільшити ліміт доходу без запровадження ПДВ для ФОП до 4 млн грн.





Та схоже, що навіть це “компромісний” варіант запровадження ПДВ не знайшов підтримки серед депутатів. Тому уряд ввімкнув задню в цьому питання та більше не наполягає на додатковому податку для ФОП. Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко заявила, що міжнародні партнери “з розумінням поставився до чутливості питання запровадження оподаткування ПДВ для ФОПів”. Юлія Свириденко заявила наступне:

“МВФ з розумінням поставився до чутливості питання запровадження оподаткування ПДВ для ФОПів — як для суспільства, так і для парламенту. Під час Весняних зборів ми знайшли розуміння в партнерів у тому, що це справді сенситивна тема і не конструктивна ідея, як і казав про це президент Зеленський неодноразово представникам МВФ. Під час весняних зборів у Вашингтоні ми проводили численні консультації з МВФ та європейськими партнерами. Будемо й надалі працювати разом над необхідними рішеннями та опрацьовувати інші альтернативні заходи для забезпечення дохідної частини бюджету на 2027 рік.”

Наразі невідомо, чи не повернуться в майбутньому можновладці знову до цієї теми. Проте зараз, схоже, малий бізнес може видихнути та продовжувати діяльність без складного адміністрування ПДВ. Поки що. Не виключено, що уряд розробить новий законопроєкт щодо ПДВ для ФОП або з іншими податками для приватних підприємців. Адже Україна залежить від зовнішнього фінансування, проте продовжує роздавати гроші громадянам через різноманітні програми.



