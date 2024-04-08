Значно схуднувший Гейб Ньюелл створив компанію з розробки нейроінтерфесів Starfish

Схоже, що генеральний директор Valve Гейб Ньюелл зараз зацікавлений новим проєктом. На сайті компанії Starfish, яка займається розробкою нейроіннтерфейсів, в розділі «Наша команда» серед інших також можна знайти фото Гейба Ньюелла. Він вказаний як співзасновник компанії.

Слід зазначити, що останнім часом Гейб Ньюелл не проявляв великої медійної активності. Востаннє він засвітився перед камерами понад рік тому під час знімання документального фільму про Half-Life. Проте голова Valve не з’явився на відкритті щорічного турніру The International 2023 з Dota 2, як багато хто очікував. І ось після тривалої перерви можна бачити не його самого, а нове фото, яке демонструє суттєві відмінності від попереднього образа Діда Габена.

Нове фото Гейба Ньюелла свідчить, що керівник Valve значно схуд у порівнянні з попередніми своїми світлинами. Також він змінив зачіску – тепер у нього значно коротше волосся. Борода також виглядає трохи меншою. Ба більше, на новому фото Ньюелл виглядає молодшим, ніж на попередніх знімках – обличчя має гладкішу шкіру з меншою кількістю зморщок. Отже, робота над новим проєктом пішла йому на користь.

З усім тим, вираз обличчя Гейба Ньюелла на новому фото чимось нагадує Гарольда, що приховує біль.

Про діяльність нової компанії Starfish наразі відомо не дуже багато. Вона працює над проєктом, що «вдосконалює способи взаємодії зі світом». Наразі до нього залучено лише кілька осіб, і компанія шукає нових фахівців.

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