N-iX відкрила перший офіс в Румунії: він функціонуватиме як технологічний хаб

Українська ІТ-компанія N-iX, в якій працюють понад 1500 спеціалістів, відкрила офіс у Бухаресті (Румунія).

Про це редакції повідомила прес-служба компанії.

N-iX в Румунії буде функціонувати як технологічний хаб, де «місцева експертиза у сфері програмного забезпечення та новітніх технологій поєднуватиметься з гнучкими та адаптивними методами роботи компанії».

Очікується, що такий підхід дозволить N-iX пропонувати індивідуальні послуги, швидко та ефективно реагуючи на складні вимоги клієнтів

Після відкриття офісу у Бухаресті, компанія буде тісніше співпрацювати з місцевими фахівцями та надавати інноваційні рішення своїм глобальним клієнтам.

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«Це розширення є стратегічним кроком для N-iX, що підкреслює прагнення компанії до зростання на одному з найбільш динамічних технологічних ринків Європи», — йдеться в прес-релізі.

Дан Букуреану, директор N-iX Romania, зазначив, що Румунія відома динамізмом свого ІТ-ринку та вражаючим потенціалом технічних талантів.

N-iX планує найняти понад 100 ІТ-спеціалістів протягом наступних двох років.

Нагадаємо, рік тому N-iX відкрила офіс в Колумбії — компанія орендувала приміщення в місцевої мережі коворкінгів.