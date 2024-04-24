Рада схвалила ліквідацію КРАІЛ та посилення контролю за гральним бізнесом

Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроект №9256д про ліквідацію КРАІЛ та посилення контролю за гральним бізнесом та обмеження реклами.

Про це повідомив у себе в Telegram-каналі народний депутат Ярослав Железняк.

За — 272 голоси.

Законопроект передбачає:

обмеження реклами азартних ігор (у тому числі недопустимість спекуляцій на темі війни та волонтерства) та заборона спонсорства;

визначення додаткових інструментів для обмеження відвідування гральних закладів та участі в азартних іграх для потенційно вразливих категорій населення на період воєнного стану;

вдосконалення інструментів контролю за гральним бізнесом (контрольні закупівлі, моніторинг мережі Інтернет);

встановлення додаткових критеріїв для анулювання ліцензій, вдосконалення вимог по бездоганній діловій репутації посадових осіб організаторів азартних ігор, встановлення вимог до надавачів послуг у сфері азартних ігор.

Вірогідно, функції КРАІЛ отримає Мінцифри.

«Це правильне рішення й важливий антикорупційний законопроєкт. Він пропонує реорганізувати Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) і прибрати з процесу видачі ліцензій людський чинник — усе буде автоматично й за чіткими критеріями», — так відреагував на ухвалення законопроекту очільник Мінцифри Михайло Федоров.

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Нагадаємо, 29 березня на сайті Офісу президента з’явилася петиція «Обмеження роботи онлайн казино», де закликають обмежити гральний бізнес. Петицію створив військовослужбовець 59 бригади Павло Петриченко. Він казав, що протягом 10 днів вона не модерувалась. Але вже за кілька годин після публікації вона набрала 25 тисяч голосів, необхідних для розгляду главою держави.

Вже ввечері Зеленський відреагував на петицію та доручив СБУ, Держспецзв’язку, Мінцифри та РНБО проаналізувати питання роботи онлайн-казино.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров підтримав ідею ліквідації КРАІЛ й запропонував автоматизувати видачу гральної ліцензії. Уряд підтримав законопроєкт Мінцифри й відправив його на розгляд у парламент.