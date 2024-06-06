Україна IT-бізнес 06.06.2024 о 13:12 comment views icon
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Це ваш шанс: кількість відгуків на вакансії для QA без досвіду падає 4-й місяць поспіль

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Ігор Шелудченко

Автор новин

Кількість відгуків на вакансії для QA знижуються вже 4й місяць. Зараз це близько 50 відгуків на місяць, повідомив сервіс з анонімного пошуку роботи Djinni.

При цьому ше в січні було 140. Кількість вакансій, на які надсилають відгуки — навпаки росте.

Це ваш шанс: кількість відгуків на вакансії для QA без досвіду падає 4-й місяць поспіль

Загалом за травень маємо 13300 вакансій з відгуками і в середньому 19 відгуків на одну вакансію.

Подивитись статистику у вашій категорії і рівні досвіду можна за посиланням. 

Зазначимо, ще два місяці тому тестувальники були одними з тих, хто найбільше надсилає відгуків і найдовше шукає роботу.

Онлайн-курс Бізнес-аналіз. Basic Level від Hillel IT School.
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В них медіана днів між першим і останнім відгуком — 86. У менеджерів та дизайнерів — не на багато менше, 81-82. А от топ-менеджери та техліди можуть знайти роботу менше, ніж за місяць.


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