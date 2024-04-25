У 2023 році в IT увійшли 3 тис. джунів. В лідерах — Genesis, ZONE3000, Netpeak Group

У 2023 році 32 IT-компанії найняли 2920 джуніорів в Україні. Найбільше наймали джунів Genesis, ZONE3000, Netpeak Group, Ajax та EPAM.

Про це йдеться в опитуванні DOU.

Цікаво, що стало більше продуктових компаній — усього шість, які взяли на роботу понад 100 початківців кожна. Традиційно вони наймають більше фахівців нетехнічних напрямів, а сервісні зосереджуються на технічних.

Під джуніорами маються на увазі спеціалісти без досвіду роботи або з досвідом менше як рік (у деяких компаніях такі фахівці звуться Trainee або Intern).

У 2023 році 32 IT-компанії найняли 2920 джуніорів в Україні. Для порівняння: у 2022-му 40 компаній запросили на роботу 3989 початківців — на тисячу більше.

Шість продуктових компаній, які взяли на роботу понад 100 джуніорів кожна

Найбільш помітна тенденція — серед опитаних компаній стало більше продуктових, які найняли понад 100 початківців кожна. Вже в першій п’ятірці — таких три:

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Genesis (490 джуніорів за минулий рік);

Netpeak Group (313);

Ajax Systems (309).

Уперше долучилися до опитування

SKELAR (206 початківців торік);

Uklon (111);

Laba Group (107).

Продуктові компанії традиційно потребують більше фахівців у маркетингу, аналітиці, менеджменті, HR. Сервісні — більше зосереджені на наймі технічних.

А загалом чотири IT-компанії взяли на роботу торік понад 300 джуніорів кожна, ще шість — понад 100 початківців.

З опитаних компаній найбільше початківців торік найняла Genesis — 490 джуніорів. Це вдвічі більше, ніж у 2022-му. Серед напрямів переважає аналітика, маркетинг, підтримка, продажі тощо. Як пояснили в компанії, впродовж останнього року відкрили багато нетехнічних позицій, для яких на ринку бракує досвідчених фахівців. Тому частіше наймали початківців і навчали їх відповідно до потребами команди.

На другому місці лідер торішнього рейтингу — ZONE3000 — 400 нових початківців торік. Це на 58% менше, ніж у 2022-му. У компанії розповіли, що зараз більше зосереджені не на кількісному зростанні, а наймають на критичні позиції. Крім того, поменшало звільнень: фахівці тепер віддають перевагу стабільності та не змінюють роботодавців так часто, як до повномасштабної війни. Джуніорів наймають здебільшого у напрям технічної підтримки. В технологічному та продуктовому напрямах — фахівців Middle+, але бувають і винятки.

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На третьому місці за кількістю найнятих джуніорів торік — Netpeak Group (313 нових початківців). Як пояснили в компанії, беруть на роботу багато початківців, оскільки мають розвинений інститут менторства, описані градації співробітників та вимоги для переходу на ступінь вище, карти знань на більшість позицій. Також використовують власну розробку — ШІ-інструмент для рекрутингу LITI, який допомагає оцінювати софт-скіли кандидатів.

Ajax Systems теж взяла на роботу торік понад 300 джуніорів, але як розповіли в компанії, стабільно наймають фахівців різних позицій і напрямів. Постійно працюють над збільшенням R&D-відділу, значну частину якого становлять QA-спеціалісти. Через вузьку експертизу знайти кандидатів з релевантним досвідом буває складно, тому часто наймають людей з інженерно-технічною освітою та знаннями математики й фізики і допомагають їм освоїтись у ролі тестувальника. У 2024 році планують комплексно розширювати співпрацю з інженерними факультетами університетів.

EPAM торік найняла на 59% джуніорів менше, ніж у 2022-му — 211 фахівців. Робить це тільки через власні освітні проєкти. За словами Дениса Гриньова, керівника освітніх програм в EPAM Україна, у 2022 році було важко спрогнозувати економічні показники. Проте вже у 2023 році стало зрозуміло, що потреба в джуніор-фахівцях знову може зрости. Зважаючи на це, цього року компанія планує збільшити кількість початківців до 600. Цей крок — про готовність відкривати нові позиції та надавати можливість молодим фахівцям навчатись і працювати.

SoftServe торік найняла на 75% менше джуніорів, ніж у 2022-му, однак більшість тоді взяли з внутрішнього резерву. Натомість 2023-го зосередились на курсах SoftServe Academy і спільних програмах з університетами. Через ці традиційні канали набрали близько 80% від усіх найнятих початківців. Як і торік, кількісних планів щодо найму в компанії не будують, на ринок виводять вакансії, які з’являються на проєктах і для яких не знайшли фахівців у внутрішньому резерві.

Найзатребуваніші напрями

Дані про напрями досить умовні, адже цього року в опитуванні взяли участь менше компаній та не всі з них надали розбивку за напрямами. Але все ж помітно, що проти 2022 року у 2023-му компанії активніше наймали початківців у маркетингу, менеджменті, продажах. Натомість менше розробників, тестувальників, спеціалістів підтримки, девопсів.

У 2023-му найпопулярніший напрям серед опитаних компаній — підтримка. За ним — розробка, QA і маркетинг.

Плани щодо найму на 2024 рік — помірні

Торік найпопулярнішим каналом найму початківців серед опитаних компаній був DOU. Також активно користувалися рекомендаціями, LinkedIn та Djinni, шукали через сайт компанії.

Зазвичай кожна з компаній використовує багато різних каналів. Однак EPAM та SoftServe переважно наймають джуніорів через власні освітні програми та ще через співпрацю з вишами.

Половина опитаних компаній мають незначні плани щодо найму початківців на цей рік (до 20 фахівців) або не планують набирати нових джуніорів. Але є й ті, які найматимуть початківців у більших обсягах: сім компаній планують взяти до 50 нових фахівців, ще вісім — понад 50.