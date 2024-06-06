Это ваш шанс: количество откликов на вакансии для QA без опыта падает 4-й месяц подряд

Количество откликов на вакансии для QA снижаются уже 4й месяц. Сейчас это около 50 откликов в месяц, сообщил сервис по анонимному поиску работы Djinni.

При этом ше в январе было 140. Количество вакансий, на которые присылают отклики — наоборот растет.

Всего за май имеем 13300 вакансий с отзывами и в среднем 19 отзывов на одну вакансию.

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Отметим, еще два месяца назад тестировщики были одними из тех, кто больше всего присылает откликов и дольше всех ищет работу.

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У них медиана дней между первым и последним откликом — 86 У менеджеров и дизайнеров — не на много меньше, 81-82.А вот топ-менеджеры и техлиды могут найти работу меньше, чем за месяц.