IT Digest #9: Xiaomi Redmi Note 5, новый Kindle Oasis, Oculus и тарифы «Киевстара»



Прошедшая неделя не порадовала нас большими событиями, но интересных новостей было предостаточно. В новом выпуске дайджеста рассказываем про самые важные из них: слухи о доступном безрамочном смартфоне Xiaomi, новых Kindle Oasis и Oculus Go, окончательное закрытие проектов Windows Phone и Nokia VR, а также локальных новостях — тарифах «Киевстар», возможном повышении стоимости широкополосного доступа к Интернету, законопроектах про криптовалюты.