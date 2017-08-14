Обзор игрового монитора LG 24GM79G

Появившийся в 2015 году игровой монитор LG 24GM77 был хорошо принят игроками, и вот спустя два года компания LG выпустила его “идейного наследника” — LG 24GM79G. В целом новая модель выглядит очень похожей на своего предшественника, но, конечно, есть и отличия.

Дизайн

Внешне LG 24GM79G выглядит очень похоже на 24GM77: дизайн строгий и напоминающий офисные модели с их сдержанными линиями и отсутствием ярких, кричащих элементов.

Корпус — из практичного черного матового пластика, лишь по бокам имеются небольшие вставки с вентиляционными отверстиями красного цвета — по большому счету, только они и намекают на игровую направленность этой модели. В мониторе используется обычный рамочный дизайн, ширина рамок — чуть больше полутора сантиметров, на фоне 24-дюймовой диагонали они не кажутся особо тонкими.

Под монитором находится блок с аппаратными кнопками — в отличие от предыдущей модели, где с их помощью вызывались различные меню, здесь они служат для быстрого вызова основных видеорежимов.

Верх квадратной подставки также выполнен из матового пластика (у 24GM77 был глянец), основа металлическая, стоит она на подвижном кольце, позволяющем поворачивать монитор влево-вправо (правда, вращается он с заметным усилием). Также здесь доступны регулировка по высоте (ход мягкий и легкий, как вниз, так и вверх), изменение угла наклона экрана и поворот в портретный режим (нечасто встречающийся среди игровых мониторов на TN).

В отличие от многих других мониторов LG, в данной модели разъемы в основном блоке ориентированы вниз — это чуть усложняет подключение кабелей, зато делает вид монитора сзади более аккуратным. У LG 24GM79G два входа HDMI и один DisplayPort, рядом с ними находится вход USB-концентратора. На боковой грани расположены два порта USB 3.0 и аудиовыход на наушники.

Меню

Для навигации по меню используется четырехпозиционный джойстик, расположенный снизу, под блоком с аппаратными кнопками. Нажатие на него вызывает быстрое меню с возможностью переключения входов, выключения питания и вызова двух меню — игрового и основного.

В первом можно выбрать один из игровых видеорежимов, отрегулировать подсветку в тенях с помощью параметра “Стабилизатор черного”, включить FreeSync, задействовать технологию снижения смазов “1ms MotionBlur Reduction” и активировать овердрайв. Вызов этого меню автоматически переключает монитор в режим “Пользовательский (игры”) — так что если он вас не устраивает и вы хотите использовать другой видеорежим, эти же параметры лучше регулировать через основное меню.

Основное меню занимает всю правую часть экрана и визуально напоминает “Центр уведомлений” в Windows 10. В нем первым пунктом идут “Быстрые настройки” с регулировкой яркости, контраста и громкости (встроенных динамиков в мониторе нет, этот параметр влияет на уровень звука в аудиовыходе). Далее идет выбор видеовхода, за ним — главный раздел со всеми настройками изображения. В нем можно выбрать один из видеорежимов и настроить все основные параметры, в том числе игровые. Полный доступ к настройкам разрешен только в режиме “Пользовательский”, в остальных часть параметров предустановлена производителем и изменяться не может.

В работе

LG 24GM79G основан на 8-битной 24-дюймовой TN-матрице с соотношением сторон 16:9 и разрешением 1920х1080 точек. Можно сказать, это классические характеристики типичного игрового монитора, ведь FullHD-разрешение является самым популярным, согласно статистике Steam (практически половина всех геймеров играет именно в нем).

Максимальная частота обновления экрана — 144 Гц, при этом монитор поддерживает технологию переменной частоты AMD Freesync (то, чего была лишена предыдущая модель, 24GM77). А вот заявленное время отклика, откровенно говоря, удивляет, целых 5 мс (GtG) — это типичная паспортная характеристика более медленных IPS-мониторов, и в игровой модели на матрице TN скорее ожидаешь увидеть 1-2 мс. Возможно, это опечатка (тем более что у предыдущей модели этот параметр был “стандартным” игровым — 1 мс), а возможно, необходимость оправдать наличие технологии уменьшения смазов под названием “1ms Motion Blur Reduction”, но в динамике картинка на LG 24GM79G отнюдь не выглядит на 5 мс — даже без включения овердрайва и Motion Blur Reduction движущиеся объекты выглядят заметно четче, чем на IPS-мониторах с заявленными у них 5 мс.

При частоте обновления экрана 60 Гц и выключенном овердрайве некоторые смазы все-таки присутствуют — они почти исчезают при его включении, причем режим “Нормально” незначительно отличается от “Медленно” (только на тестовых снимках можно разглядеть минимальные артефакты), а вот при максимальном разгоне, в режиме “Быстро”, синие шлейфы за движущимися объектами становятся уже хорошо заметными.

Тест на время отклика, частота обновления 60 Гц (овердрайв выкл/медленно/нормально/быстро):

На частоте 144 Гц разница в смазах оказывается гораздо слабее, но все равно заметна (в отличие от игрового IPS-монитора LG 34UC79G, у которого на этой частоте разницу между включенным и выключенным овердрайвом увидеть было нельзя).

Тест на время отклика, частота обновления 144 Гц (овердрайв выкл/нормально):

Кроме того, здесь также присутствует режим “1 ms Motion Blur Reduction”, в котором повышается четкость в динамичных сценах и снижаются смазы, возникающие за движущимися объектами, за счет стробирования подсветки (вставки «черного кадра»). При его включении заметно снижается яркость и возникает эффект, аналогичный тому, который появляется в мониторах с ШИМ, зато динамичные сцены действительно выглядят гораздо более резкими, так что если вас не напрягает едва ощутимое мерцание изображения, то этот режим вполне можно использовать, например, в быстрых шутерах.

В данной модели используется классическое матовое покрытие экрана, которое полностью устраняет паразитные отражения, однако приводит к появлению легкого кристаллического эффекта (выглядит как легкая зернистость на однотонных участках изображения) — это можно рассмотреть на макроснимке.

Равномерность подсветки здесь очень хорошая, черный фон остается равномерно черным даже в полной темноте, утечки подсветки по краям экрана также не наблюдается — в целом, по этому параметру LG 24GM79G выглядит гораздо лучше среднестатистического монитора на матрице IPS.

Еще одно преимущество перед IPS-мониторами — очень слабый glow-эффект, или свечение подсветки, которое становится заметно на черном фоне при взгляде сбоку. При сильном отклонении в сторону появляется сине-фиолетовый оттенок (в зависимости от угла обзора), однако он оказывается гораздо более слабым, чем серебристо-фиолетовая “засветка” у IPS.

А вот в плане комфортных углов обзора TN-матрица вполне ожидаемо уступает IPS. При взгляде сбоку искажения хоть и заметные, но в целом приемлемые: картинка темнеет и желтеет, однако цвета остаются узнаваемыми, а вот взгляд сверху или снизу показывают уже более серьезные изменения в изображении. К счастью, десктопный монитор — это не экран ноутбука, и под такими углами на него обычно не смотрят; при обычном же расположении пользователя за компьютером ничего подобного он на мониторе не увидит, за исключением незначительного пожелтения по бокам экрана, да и то только если он будет сидеть вплотную к монитору.

Минимальная яркость у этой модели довольно высокая — целых 100 кд/м². Этого будет вполне достаточно для работы при не очень сильном внешнем освещении, однако в полумраке и тем более в полной темноте экран монитора, в зависимости от изображения, может показаться слишком ярким.

Максимальная яркость очень высокая, как для десктопного монитора — в центральной зоне этот параметр достигает 380 кд/м², среднее же значение по измерениям в 25 точках экрана оказывается на уровне 350 кд/м², что также значительно выше обычных показателей у большинства других мониторов; с такой яркостью за этим монитором можно работать (и, разумеется, играть) при любом, даже очень ярком внешнем освещении — за исключением разве что прямых солнечных лучей на экране.

В основных видеорежимах монитор демонстрирует приличный цветовой охват, режим цветовой температуры «Теплый» достаточно близок к стандартному значению 6500K, а из всех представленных установок гаммы мы бы рекомендовали использовать “режим 3” в котором кривая гаммы наиболее близка к линии 2.2, что позволяет получить хорошую насыщенность изображения и проработанные детали как в тенях, так и на светлых участках. Параметр “стабилизатор черного” в игровых настройках позволяет высветлить тени и проявить скрывающиеся там детали — это будет полезно, если в игре слишком темно; в обычной же ситуации мы бы советовали устанавливать его в нулевое значение. В игровых режимах повышается резкость картинки и, в зависимости от режима, может быть включен параметр Motion Blur Reduction. В общем же случае видеорежимы по большей части отличаются различными предустановками яркости, контраста, цветовой температуры и т.д. При этом лишь в “Пользовательском” доступны все регулировки — в остальных режимах часть настроек задана по умолчанию и не может быть изменена.

Отличия видеорежимов (слева направо: оригинальное фото, Пользовательский, Режим чтения, Фото, Кино, Нарушение цвета, Игры FPS1, Игры FPS2, Игры RTS, Пользовательский (Игры)):